Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Košarka

Dončić: Če bom zdrav, bom vedno igral. Odločitev ni bila težka

Ljubljana, 07. 08. 2025 11.58 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Simon Valant , Nina Mihalič
Komentarji
2

Luka Dončić, prvi zvezdnik slovenske košarkarske izbrane vrste, ki je sredi tretjega tedna priprav za prihajajoče evropsko prvenstvo, je po podaljšanju pogodbe z Los Angeles Lakers prispel v Slovenijo in se v torek pridružil reprezentanci. Danes je spregovoril pred predstavniki sedme sile.

Slovenski košarkarji so sredi tretjega tedna priprav za evropsko prvenstvo, ki bo med 27. avgustom in 14. septembrom v Limassolu, Katovicah, Tampereju ter Rigi. Skupinski del bodo Slovenci igrali na Poljskem, kjer se bodo pomerili z Islandijo, Francijo, Poljsko, Belgijo in Izraelom. Ekipi se je v torek pridružil tudi Luka Dončić.

"Malo je naporno, jet lag še ostaja. Mislim, da smo odlično oddelali ta dva treninga, počutim se super," je uvodoma povedal slovenski košarkarski zvezdnik. Ob tem je dejal, da odločitev, da se znova pridruži slovenski izbrani vrsti, ni bila težka. "Mislim, da vsi vemo, da bom igral, če bom zdrav. Vedno pravim, da če bom imel priložnost igrati, bom igral. Odločitev ni bila težka."

Dončić je poletni odmor izkoristil za piljenje telesne pripravljenosti, s trdim delom in novim izgledom pa je navdušil košarkarsko javnost, predvsem pa navijače Slovenije in ekipe Los Angeles Lakers. 

"Naredili smo malo drugačen plan in imel sem več časa. Lansko leto je bilo res naporno, igral sem do junija, nato še reprezentanca, tako da ni bilo prave energije," je spremembo razložil slovenski košarkarski as. 

Anketa Arhiv
Srbija prvi favorit za evropski naslov, pri vrhu tudi Slovenija
Kdo bo evropski prvak v košarki?
Srbija prvi favorit za evropski naslov, pri vrhu tudi Slovenija

Slovenija bo v okviru priprav na EP ta teden odigrala prvo od skupno šestih prijateljskih tekem. V petek bo v Stožicah gostila aktualne svetovne prvake Nemce. Dva dni kasneje se bodo varovanci selektorja Aleksandra Sekulića z Nemčijo pomerili še v Mannheimu. 

Preberi še Srbija prvi favorit za evropski naslov, pri vrhu tudi Slovenija

Nato sledita dve tekmi z Litvo in Latvijo v Rigi, 19. avgusta bo v Stožicah obračun z Veliko Britanijo, niz pripravljalnih tekem pa bo Slovenija sklenila 21. avgusta v Beogradu proti Srbiji.

košarka slovenija luka dončić
Naslednji članek

Ko se zberejo Dončić, Jokić, Dragić, Vučević, Marjanović in Čančar

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Desno
07. 08. 2025 11.54
+1
Dokler bosta sekulic in Erjavec ne bo nic
ODGOVORI
1 0
jank
07. 08. 2025 11.54
-1
Pred Luko kapo dol in veliko spoštovanje. Ni domoljub samo z besedami, tako en kup samooklicanih, je domoljub, ki se za kaj takega nikoli ne izreka, ampak to potrjuje s ponosom, da lahko igra za našo reprezentanco.
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065