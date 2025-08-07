Dončić: Če bom zdrav, bom vedno igral. Odločitev ni bila težka

Slovenski košarkarji so sredi tretjega tedna priprav za evropsko prvenstvo, ki bo med 27. avgustom in 14. septembrom v Limassolu, Katovicah, Tampereju ter Rigi. Skupinski del bodo Slovenci igrali na Poljskem, kjer se bodo pomerili z Islandijo, Francijo, Poljsko, Belgijo in Izraelom. Ekipi se je v torek pridružil tudi Luka Dončić.

"Malo je naporno, jet lag še ostaja. Mislim, da smo odlično oddelali ta dva treninga, počutim se super," je uvodoma povedal slovenski košarkarski zvezdnik. Ob tem je dejal, da odločitev, da se znova pridruži slovenski izbrani vrsti, ni bila težka. "Mislim, da vsi vemo, da bom igral, če bom zdrav. Vedno pravim, da če bom imel priložnost igrati, bom igral. Odločitev ni bila težka."

Dončić je poletni odmor izkoristil za piljenje telesne pripravljenosti, s trdim delom in novim izgledom pa je navdušil košarkarsko javnost, predvsem pa navijače Slovenije in ekipe Los Angeles Lakers.

"Naredili smo malo drugačen plan in imel sem več časa. Lansko leto je bilo res naporno, igral sem do junija, nato še reprezentanca, tako da ni bilo prave energije," je spremembo razložil slovenski košarkarski as.