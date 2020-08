So tekmeci namenoma 'ciljali' Dončićev poškodovani gleženj? Nočem govoriti o tem ...

Ljubljančan Luka Dončić, junak četrte tekme končnice košarkarske lige NBA v dvoboju z ekipo Los Angeles Clippers, ko je z neverjetno trojko ob pisku sirene Dallasu prinesel zmago, tokrat ni blestel; dosegel je 22 točk ob skromnem metu iz igre 6:17. A ima tudi pošten izgovor. Poleg tega, da vnovič ni zaigral poškodovani Latvijec Kristaps Porzingis, izjemno pomemben člen Dallasa, so 21-letnega Slovenca tekmeci ves čas pošteno tepli in provocirali. Med drugim mu je sredi tekme Marcus Morris (ne)namenoma stopil na poškodovan levi gleženj ...

icon-expand Luka Dončić (levo) in Kawhi Leonard sta tudi v končnici motorja vsak svoje ekipe. FOTO: AP

Na izjemno grobi tekmi, polni tehničnih napak (6), namernega prekrška ter izključitve - zaradi pritožb nad grobo igro je moral predčasno v tretji četrtini v slačilnico trener Dallasa Rick Carlisle -, so imeli po dobrem uvodu Dallasa, ki je dobro začel in povedel s 16:9, nato vse niti v rokah LA Clippers, ki so visoko zmagali in v seriji povedli s 3:2. Carlisle se je med drugim pritoževal nad grobo igro proti Luku Dončiću; Marcus Morris je namreč v tretji četrtini stopil na Dončićev poškodovan gleženj ter mu pri tem snel športni copat in nekateri komentatorji so bili mnenja, da je to storil namerno. To je potrdil tudi Dončić v intervjuju po tekmi, v katerem je dejal, da mu je Morris morda nalašč stopil na poškodovan levi gleženj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Nočem govoriti z njim. Skozi celotno tekmo mi ves čas govori veliko slabih stvari. Ne želim govoriti z njim. Enostavno moram čez to in gledati naprej. Kot sem rekel, vsak bo imel svoje mnenje. Res upam le, da mi ni namerno stopil na gleženj. Če je to storil namerno, je to res zelo slabo," je o incidentu dejal Dončić in še dodal: "Pogledal sem posnetek. Ste ga tudi vi? Ustvaril sem si mnenje. Upam, da ste si ga tudi vi, novinarji. Zares lahko le upam, da je bilo vse skupaj nenamerno." A to ni bil edini incident v seriji z Los Angelesom. Z Montrezlom Harrellom se je 21-letni Ljubljančan pred nekaj dnevi na tretji tekmi zapletel v besedno bitko in se je moral Harrel pred četrto tekmo mlademu Slovencu opravičiti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke