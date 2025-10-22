'Luka je vlekel in vlekel, bil je pravi, toda ni bilo pomoči'

Los Angeles Lakersi, tokrat brez LeBrona Jamesa, nakljub razpoloženemu Luki Dončiću niso našli načina, da bi pred domačim občinstvom na kalifornijskem derbiju strli odpor ekipe Golden State Warriors. Bojevniki so bili ves čas v vodstvu, gostitelje pa je, kot že večkrat, pokopal predvsem slab uvod v drugi polčas.
"Ni se zgodilo prvič. Postajamo pregovorno slaba ekipa v tretji četrtini. Tudi lani je bilo prevečkrat tako. Opozarjali smo, vem, da so fantje želeli dobro, toda tako se enostavno ne sme odpreti drugega polčasa. Nato je bilo vse veliko težje in navkljub trudu se nismo več mogli vrniti v igro za zmago," je po uvodnem porazu na premieri nove sezone lige NBA razpredal strateg jezernikov JJ Redick, ki je seveda opazil, da je bil ob 26-letnemu Ljubljančanu res razpoložen za igro le še Austin Reaves s 26 točkami. Skupaj z Dončićem sta dosegla 69 od 109 točk svoje ekipe. Prave pomoči soigralcev pa ni bilo ...
"Jasno je, da bomo potrebovali še nekaj časa, da uskladimo igro pod košem. Nekaj novih fantov je, zato tudi toliko izgubljenih žog, ki so bile predvsem posledice slabih podaj oziroma slabših odločitev. Kemija znotraj ekipe bo rasla, fantje se bodo začutili, tako da bo teh tegob sčasoma manj. V to sem prepričan," je še dejal prvi med enakimi pri Lakersih, ki je močno pogrešal LeBrona Jamesa. Legendarni košarkar je zaradi išiasa prvič v 23-leti karieri v ligi NBA izpustil uvodno tekmo sezone.
"Predvsem v drugem polčasu so bili trenutki, ko bi ga zelo potrebovali. Nismo imeli rešitve v napadu, LeBron bi nam olajšal to fazo igre," je prepričan JJ Redick, ki je pohvalil varovance za željo in pristop, ni pa se mogel izogniti komentarju igre prvega strelca tekme Luke Dončića.
"Bil je zelo razpoložen. Vidno je bilo, da je lačen tekem in dokazovanja. Zanj vemo, da bo iz dvoboja v dvoboj dal svoje. Mislim, da bo še bolj razigraval igralce v nadaljevanju sezone. Kemija znotraj še ni na nivoju, kmalu bo tudi to na želeni ravni. Pohvalil bi ga, saj je odlično delal zadnje dni in bil fizično ter psihično na visokih obratih. Vlekel je ekipo, toda prave pomoči ni bilo. Zanj se sicer nikoli ne bojim," je po prepričljivem uvodnem porazu še dejal JJ Redick. O osamljenosti Luke Dončića v napadu pa je še dodal: "To me ne skrbi. Vsaka tekme je drugačna." Trener poudarja, da ekipa potrebuje še nekaj časa, da v svojo igro vklopi novice.
Izid, liga NBA, začetek rednega dela:
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 109:119 (22:28, 32:27, 25:35, 30:29)
Luka Dončić 43 (17:26 iz igre, 2:10 za tri, 7:10 prosti meti, 12 skokov, 9 podaj, 1 blokada, 2 ukradeni in 3 izgubljene žoge v 41 minutah).
