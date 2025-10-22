Svetli način
Košarka

'Luka je vlekel in vlekel, bil je pravi, toda ni bilo pomoči'

Los Angeles, 22. 10. 2025 06.59 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.J. , STA
Komentarji
19

Luka Dončić je bil zelo razpoložen na premieri nove sezone košarkarske lige NBA. Trudil se je, da bi bili njegovi jezerniki enakovredni izjemno razpoloženi ekipi Golden State Warriors, ki je vodila dobesedno od prve do zadnje minute in na koncu prišla tudi do dokaj lagodne zmage (119:109). Za 26-letnega Ljubljančana je delna uteha ob bolečem porazu dejstvo, da je bil prvi strelec tekme ter da je že uvodoma prebil mejo 40 točk. Slovenec je v 41 minutah dosegel 43 točk, imel je še dvanajst skokov, do trojnega dvojčka pa ga je delila le ena podaja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Los Angeles Lakersi, tokrat brez LeBrona Jamesa, nakljub razpoloženemu Luki Dončiću niso našli načina, da bi pred domačim občinstvom na kalifornijskem derbiju strli odpor ekipe Golden State Warriors. Bojevniki so bili ves čas v vodstvu, gostitelje pa je, kot že večkrat, pokopal predvsem slab uvod v drugi polčas. 

Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors
Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors FOTO: Sofascore.com

"Ni se zgodilo prvič. Postajamo pregovorno slaba ekipa v tretji četrtini. Tudi lani je bilo prevečkrat tako. Opozarjali smo, vem, da so fantje želeli dobro, toda tako se enostavno ne sme odpreti drugega polčasa. Nato je bilo vse veliko težje in navkljub trudu se nismo več mogli vrniti v igro za zmago," je po uvodnem porazu na premieri nove sezone lige NBA razpredal strateg jezernikov JJ Redick, ki je seveda opazil, da je bil ob 26-letnemu Ljubljančanu res razpoložen za igro le še Austin Reaves s 26 točkami. Skupaj z Dončićem sta dosegla 69 od 109 točk svoje ekipe. Prave pomoči soigralcev pa ni bilo ... 

Luka Dončić vs Golden State Warriors
Luka Dončić vs Golden State Warriors FOTO: Sofascore.com

"Jasno je, da bomo potrebovali še nekaj časa, da uskladimo igro pod košem. Nekaj novih fantov je, zato tudi toliko izgubljenih žog, ki so bile predvsem posledice slabih podaj oziroma slabših odločitev. Kemija znotraj ekipe bo rasla, fantje se bodo začutili, tako da bo teh tegob sčasoma manj. V to sem prepričan," je še dejal prvi med enakimi pri Lakersih, ki je močno pogrešal LeBrona Jamesa. Legendarni košarkar je zaradi išiasa prvič v 23-leti karieri v ligi NBA izpustil uvodno tekmo sezone.

Luka Dončić in trener Lakersov JJ Redick
Luka Dončić in trener Lakersov JJ Redick FOTO: AP

"Predvsem v drugem polčasu so bili trenutki, ko bi ga zelo potrebovali. Nismo imeli rešitve v napadu, LeBron bi nam olajšal to fazo igre," je prepričan JJ Redick, ki je pohvalil varovance za željo in pristop, ni pa se mogel izogniti komentarju igre prvega strelca tekme Luke Dončića.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Bil je zelo razpoložen. Vidno je bilo, da je lačen tekem in dokazovanja. Zanj vemo, da bo iz dvoboja v dvoboj dal svoje. Mislim, da bo še bolj razigraval igralce v nadaljevanju sezone. Kemija znotraj še ni na nivoju, kmalu bo tudi to na želeni ravni. Pohvalil bi ga, saj je odlično delal zadnje dni in bil fizično ter psihično na visokih obratih. Vlekel je ekipo, toda prave pomoči ni bilo. Zanj se sicer nikoli ne bojim," je po prepričljivem uvodnem porazu še dejal JJ Redick. O osamljenosti Luke Dončića v napadu pa je še dodal: "To me ne skrbi. Vsaka tekme je drugačna." Trener poudarja, da ekipa potrebuje še nekaj časa, da v svojo igro vklopi novice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izid, liga NBA, začetek rednega dela:
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 109:119 (22:28, 32:27, 25:35, 30:29)
Luka Dončić 43 (17:26 iz igre, 2:10 za tri, 7:10 prosti meti, 12 skokov, 9 podaj, 1 blokada, 2 ukradeni in 3 izgubljene žoge v 41 minutah).

košarka nba lakers dončić
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MasteRbee
22. 10. 2025 09.46
+0
Luka nikoli ne bo skapiral, da je košarka kolektivna igra. In temu so primerni rezultati ekipe....
ODGOVORI
2 2
S.R. Butale
22. 10. 2025 09.44
+0
Košarka je kolektivna igra. Luka lahko doseže tudi 100 košev, a v kolikor nasprotna ekipa doseže samo en koš več, je zmagovalec znan. Halo? Nekaj podobnega smo videli že v naši reprezentanci… Sam ne bo dočaral prstana…
ODGOVORI
2 2
M E G A
22. 10. 2025 09.41
a pol je vlekel pravte.......bemtiš
ODGOVORI
0 0
mazo111
22. 10. 2025 09.41
mislim, da bo to slaba sezona za LA, bravo Luka
ODGOVORI
0 0
Pacho Herrera
22. 10. 2025 09.40
-2
Poglejte statistiko La Lakers…brez tako opevanega Lukca so vec tekem zmagali kod izgubili…statistika kaze da ko je bil Lukec odsoten so veckrat zmagali kot izgubili…zanimivo ane..
ODGOVORI
1 3
ptuj.si
22. 10. 2025 10.04
Kot in ne kod.
ODGOVORI
0 0
wsharky
22. 10. 2025 09.37
+1
saj to je bilo za pričakovat in to ne bo edini poraz letos
ODGOVORI
2 1
asdfghjklč
22. 10. 2025 09.20
+3
Bravo, Luka. Ampak, ja... Zmage štejejo, ker brez zmag ni niti končnice, je pa res, da so igrali proti najboljši ekipi.
ODGOVORI
3 0
komarec
22. 10. 2025 09.11
+6
Operacija uspela pacient umrl.
ODGOVORI
6 0
freex
22. 10. 2025 09.07
+7
Okej, ampak met za dve je imel model 15/16. Noro...
ODGOVORI
10 3
Pacho Herrera
22. 10. 2025 09.46
+0
Freex za nekoga k dobi 5mio na mesec oz 160.000 dolarjev na dan se pricakuje da tako mece skoooz
ODGOVORI
1 1
Perrun
22. 10. 2025 09.06
+2
Mah dobro, to je zdaj začetek sezone. Pravi navdušenci začnejo spremljat ligo šele po All-star weekendu, vse prej je neko igračkanje.
ODGOVORI
5 3
freex
22. 10. 2025 09.10
+3
Sicer se takrat res začne šele vse dogajati, ampak ne bi pa take poznavalce ravno označil tudi za navdušence...
ODGOVORI
4 1
nebel
22. 10. 2025 09.02
+3
Le kje smo tak razvoj že videli? Pri Maverickih? Ta ekipa je približno tako daleč, kot so bili ti v tistih letih. Taktika, da vse visi na njem, pa tudi.
ODGOVORI
4 1
Roger
22. 10. 2025 09.00
+0
Spet bo isto kot lani luka nemore nič sam brez razigranih soigralcev škoda res upam da se najdejo čim prej !
ODGOVORI
3 3
server
22. 10. 2025 09.00
+1
Ponavlja se zgodba iz Dallasa: ne more en Dončić premagat nasprotne ekipe.
ODGOVORI
3 2
lcePower
22. 10. 2025 09.00
-5
Isto pei dallasu, luka nad 40 pik, ostali pod 10.. zavira kolektivno igro.. mostvo zgublja
ODGOVORI
4 9
Wrako
22. 10. 2025 09.12
+1
a si gledal tekmo? kje si videl zaviranje kolektivne igre? ce soigralci zgresijo zicerje je tesko igrat kolektivno.
ODGOVORI
4 3
Kritikizstajerske
22. 10. 2025 08.58
-3
A užaljenec lebronko ni igral? Zakaj le?
ODGOVORI
4 7
