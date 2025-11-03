Svetli način
'Pri Lakersih pričakujejo, da bo Dončić postal naslednji LeBron James'

03. 11. 2025

Na Rogli se je v zadnjem tednu oktobra odvijal košarkarski kamp Combine Showcase, ki je pod streho združil 50 nadobudnih košarkarjev iz vse regije. Mladi talenti so imeli edinstveno priložnost trenirati pod vodstvom enega najuspešnejših ameriških strokovnjakov – Dona Showalterja, petkratnega svetovnega prvaka z mladinskimi reprezentancami ZDA. Legendarni trener je v pogovoru za naš medij spregovoril o svoji bogati karieri, o vplivu evropske košarke na ameriško in o Luki Dončiću, ki po njegovem mnenju postaja nova globalna ikona lige NBA.

Bogata trenerska kariera in izjemno delo z mladimi igralci

Don Showalter je v ameriški košarki izjemno spoštovano ime. Leta 2016 je postal direktor za mladinsko in športno razvojno košarko pri USA Basketball, pred tem pa je kar 10 let vodil ameriški reprezentanci do 16 in 17 let. V tem obdobju je osvojil 10 zlatih medalj in zabeležil popoln izkupiček – 62 zmag brez enega samega poraza. Kar 10-krat je bil izbran za najboljšega razvojnega trenerja leta v ZDA.

Don Showalter na Combine Academy v Sloveniji.
Don Showalter na Combine Academy v Sloveniji. FOTO: David Valant

V 42-letni karieri srednješolskega trenerja je dosegel več kot 600 zmag in 16 okrožnih naslovov, pod njegovim mentorstvom pa so korake v profesionalno košarko naredili številni današnji zvezdniki lige NBA – Jayson Tatum, Bradley Beal, Scottie Barnes, Jarrett Allen, Jalen Green in mnogi drugi.

"Tatuma sem treniral tri različna poletja, tako sem mu bil zelo blizu. Beal je bil eden od mojih prvih članov ekipe. Po 12 letih je še vedno v ligi, tako da se je zelo dobro uveljavil. Drugi fantje, kot je Scottie Barnes, ki je eden najboljših igralcev v ligi v Torontu. Jarrett Allen, ki zdaj igra za Cleveland. Imeli smo tudi Jabarija Parkerja, ki je zadnjih nekaj let igral tukaj in v Evropi ter je bil zelo dober, dober igralec. Jarred Vanderbilt, ki igra za ekipo Lakers. Jalen Green, ki je trenutno odličen strelec v ligi NBA. Jalen Suggs, ki igra za Magic, je eden najboljših igralcev, ki sem jih lahko treniral," je nekaj imen, s katerimi je delal, naštel Showalter. 

Don Showalter
Don Showalter FOTO: David Valant

Ameriški 'guru' na Rogli

Zdaj predava na košarkarskih klinikah po vsem svetu, ob tem pa tudi izobražuje mlade igralce na različnih taborih. Showalter je tokrat prišel v Slovenijo kot del mednarodne košarkarske akademije Combine, kjer se je na Rogli zbralo 50 igralcev iz sedmih držav – med njimi tudi iz Nemčije, Hrvaške, Srbije in Madžarske.

"Zelo sem vesel, da sem tukaj v Sloveniji, ki ima velik košarkarski ugled z mladimi igralci in profesionalnimi ligami. V veselje mi je biti tukaj. Zelo uživam z mednarodnimi igralci, ker se mi zdi, da so tako kot v večini krajev tudi tukaj ta teden na kampu, mednarodni igralci pripravljeni na učenje. Želijo se izboljšati. Želijo se prepričati, da je postopek pravilen, da bodo postali boljši igralci. Odnos je bil torej vrhunski, prisluhnili so. Mislim, da si res želijo videti, koliko boljši so lahko, zato se zelo radi učijo," je povedal Showalter. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Pri Lakersih pričakujejo, da bo Luka naslednji LeBron James'

Pogovor se je seveda hitro obrnil na Luko Dončića, ki v ZDA že dolgo ni več le evropski fenomen, ampak eden najboljših igralcev na svetu. Showalter je izpostavil njegovo izjemno vsestranskost.

"Je zelo vsestranski. Mislim, da je visok 203 cm, vendar je zelo vsestranski. Dobro zna ravnati s košarkarsko žogo. Je odličen podajalec. Je dober košarkar ob svoji velikosti in mislim, da je zaradi tega poseben. Mislim, da lahko vidite, da je med sezono porabil veliko časa, da je spravil svoje telo v formo. Opravil je veliko dela na področju veščin, tako da je bilo na začetku sezone pri Lakersih opaziti, da je vložil veliko časa v to, da je postal boljši igralec."

Showalter je poudaril, da ko igraš v Los Angelesu, si ves čas pod drobnogledom. "Ljudje te bodo ocenjevali v dobrih in slabih dneh. Vendar Luka je dovolj pameten, da razume, da se mora ukvarjati s svojim poslom in dobro delati. Mislim, da pri Lakersih pričakujejo, da bo postal naslednji LeBron James, če se tako izrazim, za organizacijo Lakersov."

Evropejci spreminjajo ameriško košarko

Dončićev globalni uspeh ima po mnenju Showalterja širši pomen, saj odpira vrata tudi drugim slovenskim ali evropskim igralcem v NCAA oziroma NBA. "Poglejte si sezname igralcev. Vsako leto je na seznamu šol NCAA in ekip NBA vse več mednarodnih igralcev. Sam sem res blizu Illinoisa, ki je blizu Iowe, a tamkajšnjega trenerja zelo dobro poznam in mislim, da ima letos v svoji ekipi pet ali šest novih mednarodnih igralcev. Pravi, da so odlični za treniranje, da se želijo izboljšati, želijo se učiti. Mislim, da je to pomagalo naši košarki v ZDA, saj naši igralci vidijo, da jim mednarodni igralci želijo odvzeti delo, zato bodo zaradi tega dolgoročno tudi boljši."

Poleg tega pa prihod mednarodnih igralcev tudi dobro vpliva na razvoj košarkarjev v ZDA. Showalter dodaja, da so prav evropski igralci prinesli v ZDA nov način razmišljanja.

"Mednarodni igralci pridejo v ZDA in niso na določenem položaju. Veste, beseda "brez pozicije" je bila pogosto omenjena, vendar oni niso, niso ne branilec, ne krilo, ne igralec pod košem. Večina mednarodnih igralcev so le košarkarji. Z drugimi besedami, če so visoki 205 cm, lahko še vedno vodijo žogo kot branilec, lahko igrajo pod obročem, ali dobro podajo žogo. Zato mislim, da je to vplivalo tudi na to, kako naši igralci pristopajo k igri. Želimo biti bolj košarkarji kot pa branilci, krilni igralci, centri ali kaj podobnega," pravi Showalter.

Nasvet za mlade: 'Prvaki vsak dan počnejo, kar drugi počnejo občasno'

Za konec je ameriški trener postregel še z nasvetom za mlade igralce v Sloveniji, ki sanjajo o tem, da bi nekoč igrali v ZDA na ravni lige NBA. "Pomembno je, kaj počneš vsakodnevno, saj vedno uporabljam besedno zvezo, da prvaki vsak dan počnejo to, kar vsi drugi počnejo občasno. Tako bodo dnevi, ko se mladim igralcem ne bo dalo igrati, in dnevi, ko jih bo nekaj bolelo ali pa bodo utrujeni in jim bo težko delati na svojih veščinah ali imeti trening tisti dan. Vendar mislim, da morajo razumeti, da če to premagajo, so zaradi tega boljši, saj lahko vsakdo igra, ko se dobro počuti. Vsi lahko gremo igrat košarko in se počutimo zelo dobro. To so dnevi, ko je delo nekoliko monotono, ko si sam, ena na nič, ko se samo izboljšuješ v svojih veščinah. Igralci, ki so v taboru, kot je Combine, morajo razumeti, da je potrebno veliko psihične vzdržljivosti, da se vsak dan spoprimeš z izboljševanjem."

košarka nba luka dončić don showalter
