Košarka

Dončić: Energija je bila od prve sekunde katastrofalna

Oklahoma, 13. 11. 2025 07.05

M.J.
M.J.
Jezerniki so na gostovanju pri vročih aktualnih prvakih lige NBA, ti imajo tudi v tej sezoni najboljši izkupiček zmag, doživeli bolečo izkušnjo. Vsega je bilo hitro konec, Luka Dončić in soigralci so že ob polčasu položili orožje, v nadaljevanju pa je bilo zgolj in samo mučno čakanje na zadnji zvok sirene (121:92). Dončić, tako kot vsi do zadnjega pri Lakersih, ni imel svojega dne, po tekmi pa se je prvi posul s pepelom ...

Za Luko Dončićem in Lakersi je katastrofalen večer v ligi NBA. Od prve sekunde gostovanja v Oklahomi so šle stvari v napačno smer in visok poraz je bil neizbežen. Jezerniki so v prvi četrtini prejeli 30 točk, v drugi 40, skupaj 70 v prvem polčasu, kar je absolutno preveč, in ker so jih v tem času dali zgolj 38, je bilo v Oklahomi vsega konec že po dvajsetih minutah igre, ko so gostje iz mesta angelov zaostajali za neverjetnih 32 točk. "Ne smemo si privoščiti tako slabega začetka. Ni bilo energije, ni bilo prave moči v naši igri. Iz garderobe smo prišli, kot da gremo na piknik," je bil po katastrofi pri prvakih slikovit Luka Dončić, ki se je ustavil pri 19 točkah. 

Luka Dončić se je soočil z odlično obrambo Oklahome.
Luka Dončić se je soočil z odlično obrambo Oklahome. FOTO: AP

Daleč od letošnjega povprečja. Ker je bila tekma predčasno odločena, je na parketu preživel manj časa. Skupaj 33 minut. "Iz tekme ne moremo potegniti ničesar pozitivnega. Pomembno je le, da imamo čez dva dni novo tekmo in lahko tam pokažemo kaj in kdo smo. Današnja tekma je bila verjetno najslabša v tej sezoni. Košarkarji Oklahome so opravili odlično delo, tudi nad mano, z razlogom so prvaki in to so danes dokazali," je bil po srečanju direkten Dončić.

Preberi še Pravo ponižanje Dončića in druščine na dvorišču aktualnih prvakov

"Od sebe bom začel. Moram biti bolj koncentriran od prve sekunde tekme. Veliko zaslug za vse ima domače moštvo, ki je opravilo tudi odličen posel v obrambi. Dobro so me pokrili, mi pa nismo imeli pravega odgovora. Ponavljam, ni bilo energije in ni bilo želje, da se stepemo," je priznal 26-letni Ljubljančan in na vsa usta pohvalil igro domačih. 

Luka Dončić je bil v Oklahomi nerazpoložen.
Luka Dončić je bil v Oklahomi nerazpoložen. FOTO: AP

"Vidi se, da so odlično moštvo. Spoznali smo, zakaj so aktualni prvaki lige NBA. Zares so izjemni v vseh segmentih košarkarske igre. Če nisi na primerni fizični ravni, te bodo pohrustali. In nas so. Malo je bilo dobrih stvari v naši igri, toda že z nekaj popravki bomo v New Orleansu gotovo imeli pravi odgovor na slabo predstavo v Oklahomi. Gledamo naprej," je zaprl poglavje gostovanja pri aktualnih prvakih lige Luka Dončić.

Izid, liga NBA, redni del:
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 121:92 (30:18, 40:20, 30:26, 21:28)
Luka Dončić 19 (7:20 iz igre, 1:7 za tri, 4:7 prosti meti, 7 skokov, 7 podaj, 4 izgubljene in 2 ukradeni žogi v 33 minutah)

košarka nba lakers dončić
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mptour
13. 11. 2025 08.30
Statistika pove vse. Daleč najslabši igralec glede na izkoristek.
ODGOVORI
0 0
Beopen
13. 11. 2025 08.29
+1
Prepogosto slab met Dončića, hkrati zaradi karakterja tudi tehnična.....Daleč je od naziva MVP v ligi NBA svetlobna leta. Popraviti bo moral odnos, zavzetost, izgubljene žoge in predvsem met za 3 toćke.
ODGOVORI
1 0
Pacho Herrera
13. 11. 2025 08.20
+1
Energija je kriva? hahahah res je Luka magic
ODGOVORI
1 0
dule100
13. 11. 2025 08.14
+1
Energija je kriva!? Kriva je slaba igra! Vozili so vas ko šajtergo!😂😂😂
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
13. 11. 2025 08.07
-1
Spet pokrit z brisačo kot Kalimero
ODGOVORI
1 2
Anion6anion
13. 11. 2025 08.07
-2
Martinovanje je krivo
ODGOVORI
0 2
