Dončić: Energija je bila od prve sekunde katastrofalna

Jezerniki so na gostovanju pri vročih aktualnih prvakih lige NBA, ti imajo tudi v tej sezoni najboljši izkupiček zmag, doživeli bolečo izkušnjo. Vsega je bilo hitro konec, Luka Dončić in soigralci so že ob polčasu položili orožje, v nadaljevanju pa je bilo zgolj in samo mučno čakanje na zadnji zvok sirene (121:92). Dončić, tako kot vsi do zadnjega pri Lakersih, ni imel svojega dne, po tekmi pa se je prvi posul s pepelom ...

Za Luko Dončićem in Lakersi je katastrofalen večer v ligi NBA. Od prve sekunde gostovanja v Oklahomi so šle stvari v napačno smer in visok poraz je bil neizbežen. Jezerniki so v prvi četrtini prejeli 30 točk, v drugi 40, skupaj 70 v prvem polčasu, kar je absolutno preveč, in ker so jih v tem času dali zgolj 38, je bilo v Oklahomi vsega konec že po dvajsetih minutah igre, ko so gostje iz mesta angelov zaostajali za neverjetnih 32 točk. "Ne smemo si privoščiti tako slabega začetka. Ni bilo energije, ni bilo prave moči v naši igri. Iz garderobe smo prišli, kot da gremo na piknik," je bil po katastrofi pri prvakih slikovit Luka Dončić, ki se je ustavil pri 19 točkah.

Luka Dončić se je soočil z odlično obrambo Oklahome. FOTO: AP icon-expand

Daleč od letošnjega povprečja. Ker je bila tekma predčasno odločena, je na parketu preživel manj časa. Skupaj 33 minut. "Iz tekme ne moremo potegniti ničesar pozitivnega. Pomembno je le, da imamo čez dva dni novo tekmo in lahko tam pokažemo kaj in kdo smo. Današnja tekma je bila verjetno najslabša v tej sezoni. Košarkarji Oklahome so opravili odlično delo, tudi nad mano, z razlogom so prvaki in to so danes dokazali," je bil po srečanju direkten Dončić.

"Od sebe bom začel. Moram biti bolj koncentriran od prve sekunde tekme. Veliko zaslug za vse ima domače moštvo, ki je opravilo tudi odličen posel v obrambi. Dobro so me pokrili, mi pa nismo imeli pravega odgovora. Ponavljam, ni bilo energije in ni bilo želje, da se stepemo," je priznal 26-letni Ljubljančan in na vsa usta pohvalil igro domačih.

Luka Dončić je bil v Oklahomi nerazpoložen. FOTO: AP icon-expand

"Vidi se, da so odlično moštvo. Spoznali smo, zakaj so aktualni prvaki lige NBA. Zares so izjemni v vseh segmentih košarkarske igre. Če nisi na primerni fizični ravni, te bodo pohrustali. In nas so. Malo je bilo dobrih stvari v naši igri, toda že z nekaj popravki bomo v New Orleansu gotovo imeli pravi odgovor na slabo predstavo v Oklahomi. Gledamo naprej," je zaprl poglavje gostovanja pri aktualnih prvakih lige Luka Dončić. Izid, liga NBA, redni del:

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 121:92 (30:18, 40:20, 30:26, 21:28)

Luka Dončić 19 (7:20 iz igre, 1:7 za tri, 4:7 prosti meti, 7 skokov, 7 podaj, 4 izgubljene in 2 ukradeni žogi v 33 minutah)