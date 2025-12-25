Naslovnica
Košarka

Vrača se Dončić. Bodo Lakersi po dolgem času celo kompletni?

Los Angeles, 25. 12. 2025 07.27 pred 51 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Dobre novice za vse zveste navijače Luka Dončića in posledično ekipe Los Angeles Lakers. Po informacijah onstran velike luže se po dveh tekmah prisilnega počitka v kader jezernikov, ki so izgubili zadnja dvoboja v ligi NBA, vrača 26-letni Ljubljančan. Dončić naj bi nastopil na praznični tekmi proti v tej sezoni vroči ekipi Houston Rockets, katere prvi zvezdnik je Kevin Durant.

Spomnimo, Luka Dončić si je pred nekaj dnevi na mestnem obračunu proti Los Angeles Clippers po trku s Srbom Bogdanom Bogdanovićem poškodoval levo mečno mišico, sprva pa so iz ZDA prihajale informacije, da naj bi se 26-letni Slovenec v vrstah slovite kalifornijske zasedbena igrišča na parket vrnil takoj po božiču, a je za vse privržence še bolj vesela zadnja novica, ki "sporoča", da naj bi se Ljubljančan morda vrnil že ponoči na domači tekmi s Houstonom.

Preberi še Dončić gonilna sila družbenih omrežij NBA

"Bolj zaskrbljujoče je, da se Dončiću poškodba ponavlja. A iz tabora Lakersov prihaja novica, da je njegova vrnitev tik pred vrati in bo predvidoma nastopil na praznični večer proti Houstonu," sporoča ESPN.

"Lakersi so odigrali dve bolj ali manj podpovprečni tekmi in so bili zasluženo poraženi v mestnem obračunu, nazadnje pa tudi v Phoenixu. Škripalo je predvsem v disciplini in igri v obrambi. Trener JJ Redick ni želel iskati opravičila v kadrovski podhranjenosti, s prstom je pokazal na slabši pristop njegovih igralcev," dodaja ESPN, ki opaža, da sta trenutno izven pogona še dva jezernika. 

Preberi še Šok, solze, jeza in leto, ki ga družina Dončić nikoli ne bo pozabila

"Na zadnji tekmi je manjkal tudi Gabe Vincent, še vedno pa v ekipi ni bilo Ruija Hačimure. No, to se lahko spremeni že v Houstonu in prav lahko se primeri, da bodo Lakersi po zares dolgem času v kompletni postavi. Morda tudi zato, ker sta za njimi dva boleča poraza, ko prave reakcije ekipe in igralcev ni bilo," so še "opazili" ameriški mediji. 

"Jezerniki namreč želijo spet nazaj na zmagovalne tire. Morebotni tretji zaporedni poraz ne bi vplival blagodejno na ekipo," poudarja ESPN, ki dodaja, da je tudi Houston nazadnje beležil poraz in bo na domačem obračunu v Toyota Centru še kako motiviran, takod a se obeta zelo zanimiv obračun.

košarka dončić lakers

Pešić se je po desetih letih vrnil na klop Bayerna

