Košarka

Dončić: Če igramo takšno obrambo kot v drugem delu, nam je težko kdo kos

Los Angeles, 05. 01. 2026 06.36 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Luka Dončić, daleč najboljši strelec obračuna, je vodil Los Angeles Lakerse k 22. zmagi v sezoni. V obračunu ekip, ki sta se v treh dneh pomerili še drugič, so bili gostje iz Memphisa v prvem polčasu v vodstvu tudi za 14 točk, v nadaljevanju pa so kakovost pokazali jezerniki. Dončić je bil znova pomemben mož, saj je v odločilnih trenutkih povezal ključni trojki in domači so rezultatsko zbežali. Slovencu je le malo manjkalo do novega trojnega dvojčka, ob 36 točkah je imel še osem asistenc in devet skokov. "Če igramo tako zavzeto v obrambi, nam nihče ni kos," je bil vesel po zmagi 26-letni Ljubljančan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav so jezerniki v napadu dosegli spoštljivih 120 točk, pa je junak obračuna v Crypto.com Areni na vsa usta hvalil obrambni del jezerniki ob drugi zaporedni zmagi proti grizlijem. "Imeli smo koristen pogovor ob polčasu. Točno smo vedeli, kako se moramo lotiti nadaljevanja, še posebej v obrambi, kjer smo v prvem polčasu dovolili preveč lahkih košev tekmecem. Morali smos e tudi stepsti, pokazati, da smo mi gospodar dvorane in milsim,d a smo lahko veseli po lepi predstavi kin pomembni zmagi," je po drugi zaporedni zmagi v samo treh dneh proti Memphisu razpredal prvi mož obračuna Luka Dončić, ki se je ustavil pri 36 točkah, le malo mu je manjkalo do novega trojnega dvojčka.

Luka Dončić vs Memphis
Luka Dončić vs Memphis
FOTO: Sofascore.com

"Stopili smo skupaj in dosegli svoj cilj. Lepo je vedeti, da imamo veliko orožij v napadu,m toda tokrat je odločila obramba v drugem polčasu," je Dončić na vsa usta hvalil defenzivni del ekipe. Po lepi predstavi v drugih 24 minutah je bil Slovenec kar malce evforičen. "Spet smo zelo dobro zaključili tekmo. Če bomo igrali obrambo na naslednjih tekmah kot v drugem polčasu, bomo premagali večino ekip. Mislim, da če igramo na ta način nam nihče ni kos," je dodal Ljubljančan, ki je hvalil tudi prispevek soigralcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.


 

"Z LeBronom sva prevzela odgovornost v končnici, LaRavia pa je znova odigral odlično tekmo. Odlična stvar je, da smo v tesnih tekmah vselej zbrani in večino le-teh končamo v svojo korist," je tekmo povzel Dončić, ki napoveduje, da bo po vrnitvi nekaterih odsotnih vsem tekmece v ligi težko proti jezernikom. "Sedaj imamo serijo dvobojev proti ekipam, ki so na lestvici za nami. Ve se, kaj to pomeni. Napadali bomo zmage, želeč še utrditi svoj status na lestvici. Toda takšne tekme proti ekipam, kjer si v vlogi favorita, so vselej neughodne in tudi nepredvidljive. Ekipe so pa proti Los Angeles Lakersom vedno znova najbolj motivirane," je zaprl zgodbo po dveh zaporednih tekmah in zmagah z grizliji Dončić, in si zaželel miren večer ter dober spanec.

"Utrujen sem, dali smo vse od sebe za to zmago in bili nagrajeni." Novinar ESPN-ja je še "opazil", da sta bili prav njegovi trojki pri rezultatu 106:103 odločilni za zmago gostiteljev. Do konca sta bili še dobri dve minuti in po teh dveh metih so domači zbežali na +9. "Bil sem vesel kot mali otrok. Dobro je, da sem zadel ta dva meta. Ni pomembno, kdo doseže koš, važna je končna zmaga," je bil za konec trezen v razmišljanju zlati slovenski košarkarski deček.

Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 120:114 (26:34, 28:31, 29:22, 37:27)
Luka Dončić 36 (10:20 iz igre, 4:9 za tri, prosti meti 12:13, 9 skokov, 8 podaj, 3 izgubljene žoge, 1 blokada v 39 minutah).

košarka nba lakers dončić

