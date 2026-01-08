Naslovnica
Dončić: Hvala vsem, a raje štejem zmage, kot pa glasove za tekmo vseh zvezd

San Antonio, 08. 01. 2026 06.24 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Luka Dončić je bil v Teksasu "osamljen". Že tako kadrovsko načeti Los Angeles Lakersi so proti letos odlični ekipi San Antonio Spurs nastopili dodatno osabljeni. Ljubljančan se je na zadnji tekmi naslonil na pomoč legendarnega LeBrona Jamsea, ki pa tokrat ni nastopil, saj mu je trener JJ Redick namenil počitek. Dončić je bil tako daleč najboljši strelec svoje ekipe, dosegel je tudi nov trojni dvojček, a na koncu so jezerniku gladko poraženi v Teksasu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tekme v ligi NBA si sledijo druga za drugo. Za Luko Dončićem in druščino iz mesta angelov je drugi zaporedni večer s tekmo. Ob utrujenosti se je jezernikom močno poznala tudi odsotnost nekaterih ključnih igralcev, zato je 26-letni ljubljančan stopil še bolj v ospredje, prevzel odgovornost, toda Lakersi pravzaprav nikoli niso bili prav v igri za zmago proti v tej sezoni odlični ekipi San Antonio Spurs. "Ne maram izgubljati, Lakersi nikakor ne maramo izgubljati," se je popravil prvi strelec dvoboja Luka Dončić, ki je takoj prevzel vlogo za poraz. Gostje iz mesta angelov, ki so izgubili sploh prvič v tem koledarskem letu, so namreč nastopili močno oslabljeni. Austin Reaves in Rui Hačimura sta še vedno poškodovana, 41-letni LeBron James pa je počival.

"Lahko bi storil več. Pravzaprav bi moral storiti več. Imel sem nekaj slabih odločitev, met ni bil pravi, zgrešil sem preveč prostih metov, tako da moram prevzeti največji del krivde za poraz. Imeli smo nekaj odprtih metov, a jih nismo zadeli," je po tekmi razpredal Slovenec. Iz igre je zadel 13 od 26 metov, od tega dva od devetih poskusov za tri točke. Nenatančen je bil tudi s črte prostih metov, zadel je 10 od 16 metov. V statistiko je vpisal po deset skokov in asistenc ter dve ukradeni in sedem izgubljenih žog. Za Ljubljančana je bil to 86. trojni dvojček v rednem delu NBA. "Borili smo se, a brez LeBrona je seveda težko," je na novinarski konferenci po porazu še dejal 26-letni slovenski reprezentant in pohvalil soigralce za pristop in željo.

"Vsem gredo iskrene čestitke in poklon za veliko mero želje in pripravljenosti pomagati. Ponosen sem na ekipo. Nastopil smo močno oslabljeni, toda fantje so prišli na parket, da se borijo. Nasproti smo imeli odlično ekip, ki je želela prekiniti niz dveh porazov. Mislim, da jim lahko čestitamo za zasluženo zmago, mi pa že gledamo naprej. Najprej počitek, nato pa iz tekme v tekmo. Vsaka bo pomembna, saj prihajamo v ključni del sezone," je bil odkrit Ljubljančan, ki prave pomoči soigralcev prav zares ni imel. Ostali člani prve peterke so dosegli vsega 31 točk, od tega Jake LaRavia 16. Dončić je ob koncu druženja s sedmo silo komentiral stanje v glasovanju za tekmo vseh zvezd, kjer zlati slovenski košarkarski deček celo vodi ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je nekaj neverjetnega. Da fant, ki prihaja iz majhne Slovenije lahko sploh sanja o čem takem. Nekaj dni nazaj sem videl rezultate, resnično so se me dotaknili. Hvala vsem, vsakemu posebej za glas, cenim in spoštujem, toda s tem se ne obremenjujem. Lepo je slišati, a raje zmagujem z ekipo, kot pa štejem glasove," je večer v Teksasu sklenil Luka Dončić. Jezerniki so s 23 zmagami in 12 porazi četrti na zahodu, naslednja tekma pa jih čaka v noči s petka na soboto doma proti Milwaukee Bucks. .

Izid:
San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 107:91 (26:23, 22:20, 31:25, 28:23)
Luka Dončić 38 (13:26 iz igre, 2:9 za tri, prosti meti 10:15, 10 skokov, 10 podaj, 7 izgubljenih, 3 ukradene žoge v 38 minutah).

Trojni dvojček Dončića ni pomagal, oslabljeni jezerniki gladko ugnani v Teksasu

