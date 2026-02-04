Reaves: Pogrešal sem deliti parket z Dončićem, njegove vragolije so nalezljive

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Strateg ekipe iz mesta angelov JJ Redick je uspel odpočiti Luka Dončića. Proti Brooklynu njegove usluge niso bile nujne, Ljubljančan je del tretje in celo zadnjo četrtino obsedel na klopi. Igral je manj kot pol ure, kar je zanj nenavadno.

Ob tem je trener jezernikov svojega udarnega moža uspel ubraniti tudi pred svelej radovedno sedmo silo, je pa zato, pričakovano, v prvi plan potisnil povratnika Austina Reavesa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slednji je manjkal na kar devetnajstih tekmah, zaradi poškodbe mišice ni igral vse od božiča. In Lakersi so ga še kako pogrešali.

Luka Dončić vs Brooklyn Nets FOTO: Sofascore.com

"In jaz njih. Vse do zadnjega sem pogrešal. Predvsem slačilčnico in znorraj nje sem komaj dočakal. V naši garderobi je namreč vselej veselo in sproščeno, vsakič se zgodi kaj novega," je za ESPN razpredal povratnih v tabor ekipe iz mesta angelov, ki je s klopi k visoki zmagi gostov dodal 15 točk. Na parketu je preživel 21 minut.

Austin Reaves, Luka Dončić in LeBron James FOTO: AP

"Dobro sem se počutil. Ni bilo bolečin in to je najvažneje. Potreboval sem kakšno minuto, da se vrnem v ritem, toda soigralci so mi olajšali delo. Sploh Luka Dončić je poskrbel, da sem bil takoj psihično in fizično v igri. Ko ima namreč on žogo, je potrebno biti ves čas pozoren in na preži, da ti ne prileti kaj v glavo," se je šalil 27-letni košarkar, ki bo v nadaljevanju sezone, ob predpostavki, da bo zdrav, novo pomembno orožje jezernikov v borbi za čim boljše izhodišče v play-offu.

"Mislim, da se bomo samo še dvigovali. Pomembno je, da smo zdravi, da preživimo tekmo vseh zvezd brez poškodb in da se nato pripravimo za ključni del sezone. Ni in ne bo nepomembno, kako in kje bomo končali redni del," je ESPN-ju zaupal Reaves.

Brooklyn Nets vs Los Angeles Lakers FOTO: Sofascore.com

Povratek člana "velike trojice" Los Angeles Lakersov je pozdravil tudi legendarni LeBron James, ki je Brooklynu nasul 25 točk in bil prvi strelec dvoboja.

Austin Reaves ni igral vse od božiča. FOTO: AP

"Vesel sem zanj in seveda tudi za ekipo. Vemo, kaj nam pomeni. Razbremenil bo Luko in mene. Mislim, da z njim pridobivamo novo dimenzijo. Nahajamo se v ključnem delu prvenstva, zato je njegov povratek velika stvar za našo ekipo. Lahko smo zadovoljni, kako hitro in dobro se je vrnil v ritem," je bil izčrpen kralj James.

Naslednja tekma jezernike čaka v četrtek, ko bodo v domači dvorani gostili Philadelphio. "Nova zahtevan preizkušnja. In ker želimo zmagati na vsaki tekmi, bo tako tudi na domači tekmi s Philadelphio. Mi se borimo za čim boljše izhodišče pred končnico, oni pa se krčevito trudijo priti v play-off. Zanimivo bo," je prepričan 41-letni veteran. Izidi, liga NBA, redni del:

Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers 109:125 (23:45, 17:24, 34:31, 35:25)

Luka Dončić 24 (8:18 iz igre, 4:11 za tri, prosti meti 4:6, 6 skokov in 5 podaj, 5 izgubljenih in 1 ukradena žoga v 29 minutah).



Detroit Pistons - Denver Nuggets 124:121 Indiana Pacers - Utah Jazz 122:131 Washington Wizards - New York Knicks 101:132 Miami Heat - Atlanta Hawks 115:127 Dallas Mavericks - Boston Celtics 100:110 Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 131:115 Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 128:92 Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 94:113 Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 125:130