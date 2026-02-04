Naslovnica
Košarka

Reaves: Pogrešal sem deliti parket z Dončićem, njegove vragolije so nalezljive

Brooklyn, 04. 02. 2026 09.11 pred 40 minutami 3 min branja 3

Avtor:
M.J.
Austin Reaves in Luka Dončić

Potrebovali so Los Angeles Lakersi takšen večer v ligi NBA. Gostovanje v Brooklynu je bilo kot lažji sprehod, saj se je tekma hitro odločila. Lakersi, na krilih razpoloženega Luka Dončića, so namreč v obračun vstopili odločno in si predčasno zagotovili neulovljivo prednost. Sploh, ker so domači hitro položili orožje. Ob visoki zmagi, 30. v sezoni, namenjenem počitku ključnim igralcem v drugem polčasu, pa še najbolj odmeva vrnitev Austina Reavesa v tabor jezernikov. Manjkal je kar devetnajst tekem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Strateg ekipe iz mesta angelov JJ Redick je uspel odpočiti Luka Dončića. Proti Brooklynu njegove usluge niso bile nujne, Ljubljančan je del tretje in celo zadnjo četrtino obsedel na klopi. Igral je manj kot pol ure, kar je zanj nenavadno. 

Preberi še Dončić z izjemnim uvodom tlakoval pot k prepričljivi zmagi Lakersov

Ob tem je trener jezernikov svojega udarnega moža uspel ubraniti tudi pred svelej radovedno sedmo silo, je pa zato, pričakovano, v prvi plan potisnil povratnika Austina Reavesa.   

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slednji je manjkal na kar devetnajstih tekmah, zaradi poškodbe mišice ni igral vse od božiča. In Lakersi so ga še kako pogrešali. 

Luka Dončić vs Brooklyn Nets
Luka Dončić vs Brooklyn Nets
FOTO: Sofascore.com

"In jaz njih. Vse do zadnjega sem pogrešal. Predvsem slačilčnico in znorraj nje sem komaj dočakal. V naši garderobi je namreč vselej veselo in sproščeno, vsakič se zgodi kaj novega," je za ESPN razpredal povratnih v tabor ekipe iz mesta angelov, ki je s klopi k visoki zmagi gostov dodal 15 točk. Na parketu je preživel 21 minut.

Austin Reaves, Luka Dončić in LeBron James
Austin Reaves, Luka Dončić in LeBron James
FOTO: AP

"Dobro sem se počutil. Ni bilo bolečin in to je najvažneje. Potreboval sem kakšno minuto, da se vrnem v ritem, toda soigralci so mi olajšali delo. Sploh Luka Dončić je poskrbel, da sem bil takoj psihično in fizično v igri. Ko ima namreč on žogo, je potrebno biti ves čas pozoren in na preži, da ti ne prileti kaj v glavo," se je šalil 27-letni košarkar, ki bo v nadaljevanju sezone, ob predpostavki, da bo zdrav, novo pomembno orožje jezernikov v borbi za čim boljše izhodišče v play-offu.

Preberi še To ni uspelo niti Dončiću: Flagg tretjič zapored presegel mejo 30 točk, a Dallas serijsko izgublja

"Mislim, da se bomo samo še dvigovali. Pomembno je, da smo zdravi, da preživimo tekmo vseh zvezd brez poškodb in da se nato pripravimo za ključni del sezone. Ni in ne bo nepomembno, kako in kje bomo končali redni del," je ESPN-ju zaupal Reaves.

Brooklyn Nets vs Los Angeles Lakers
Brooklyn Nets vs Los Angeles Lakers
FOTO: Sofascore.com

Povratek člana "velike trojice" Los Angeles Lakersov je pozdravil tudi legendarni LeBron James, ki je Brooklynu nasul 25 točk in bil prvi strelec dvoboja.   

Austin Reaves ni igral vse od božiča.
Austin Reaves ni igral vse od božiča.
FOTO: AP

"Vesel sem zanj in seveda tudi za ekipo. Vemo, kaj nam pomeni. Razbremenil bo Luko in mene. Mislim, da z njim pridobivamo novo dimenzijo. Nahajamo se v ključnem delu prvenstva, zato je njegov povratek velika stvar za našo ekipo. Lahko smo zadovoljni, kako hitro in dobro se je vrnil v ritem," je bil izčrpen kralj James.  

Preberi še Dončić izbran za najboljšega igralca januarja

Naslednja tekma jezernike čaka v četrtek, ko bodo v domači dvorani gostili Philadelphio. "Nova zahtevan preizkušnja. In ker želimo zmagati na vsaki tekmi, bo tako tudi na domači tekmi s Philadelphio. Mi se borimo za čim boljše izhodišče pred končnico, oni pa se krčevito trudijo priti v play-off. Zanimivo bo," je prepričan 41-letni veteran.

Izidi, liga NBA, redni del:
Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers 109:125 (23:45, 17:24, 34:31, 35:25)
Luka Dončić 24 (8:18 iz igre, 4:11 za tri, prosti meti 4:6, 6 skokov in 5 podaj, 5 izgubljenih in 1 ukradena žoga v 29 minutah).

Detroit Pistons - Denver Nuggets 124:121

Indiana Pacers - Utah Jazz 122:131

Washington Wizards - New York Knicks 101:132

Miami Heat - Atlanta Hawks 115:127

Dallas Mavericks - Boston Celtics 100:110

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 131:115

Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 128:92

Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 94:113

Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 125:130

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba lakers dončić

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Volja
04. 02. 2026 09.39
Lepo jih je videti 💪🫶🙌🙌🙌
Odgovori
0 0
Zdravko Lajh 1
04. 02. 2026 09.38
Je pa precej čudno. Tudi Saša Vujačič je igral za Lakerse, pa ne vem, če ste ga kdaj sploh omenili? Aja, ni bil Ljubljančan...
Odgovori
0 0
Oliguma
04. 02. 2026 09.45
Še ne veš..da to donke vse financira..pa ne malo..da to stalno gonijo.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
