Košarka

'Takšni moramo biti vsako tekmo. A za gostovanja se ne bojim, popraviti se moramo doma'

San Francisco, 01. 03. 2026 06.21 pred 2 urama 3 min branja 1

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Po tretjem zaporednem porazu, toliko bolj bolečem, saj je bil prizadejan z uspešnim metom tekmecev iz Phoenixa v zadnji sekundi, je v taboru Los Angeles Lakersov, ne sicer še zelo glasno, a vendarle že začel zvoniti alarm. Očitno pa so se jezerniki hitro pobrali, zaustavili niz porazov in v San Franciscu prišli do prepričljive zmage (129:101) proti sicer, pošteno povedano, zdesetkani zasedbi Golden State Warriorsov. Luka Dončić je bil spet ključni mož ekipe iz mesta angelov. Tako dobro je vodil in zadeval, da mu v zadnji četrtini sploh ni bilo potrebno na parket. V 29 minutah je dosegel 26 točk.

Luka Dončić je svoj 27. rojstni dan obeležil z 26 točkami in prepričljivo zmago v San Franciscu v ligi NBA. Los Angeles Lakers so v gosteh s kar 28 točkami razlike s 129:101 premagali oslabljeno ekipo Golden State Warriors. To je bila prva zmaga za Lakers po treh porazih. 

Luka Dončić na tekmi v Chase Centru.
Luka Dončić na tekmi v Chase Centru.
FOTO: AP

Ljubljančan je pri dominantni zmagi gostov v Chase Centru v San Franciscu dosegel štiri trojke ob devetih metih, šest skokov in osem podaj. LeBron James je Dončiću pomagal z 22 točkami, Austin Reaves pa je dosegel 18 točk za pomembno zmago s psihološkega vidika, s katero so dvignili moralo po treh zaporednih porazih.

"Super tekma je za nami. Potrebovali smo takšno zmago. Lepo smo se dvignili po treh zaporednih neuspehih. Ni bilo enostavno dvigniti glave po nesrečnem porazu v zadnji sekundi pred dvema dnevoma v Phoenixu," je Luka Dončić po zmagi v Chase Centru povedal za ESPN

Luka Dončić vs Golden State
Luka Dončić vs Golden State
FOTO: Sofascore.com

"Nismo se uspavali pred tekmo ob dejstvu, da so bili tekmeci oslabljeni. Nista igrala Steph Curry in Jimmy Butler, a še vedno je šlo za nevarno ekipo. Torej je bila to odlična zmaga," je dodal Dončić, ki je v soboto, 28. februarja, dopolnil 27 let.

Luka zaman pričakoval kakšno darilo od soigralcev ...

Ljubljančan verjame, da bo zmaga v Chase Centru lahko katalizator za Lakers, ko vstopajo v zaključni del rednega dela sezone, saj so Dončić, James in Reaves po različnih poškodbah v tej sezoni znova vsi v formi. "Mirno lahko rečem, da je bila to ena najboljših tekem v zadnjih tednih. Mislim, da bolje igramo na gostovanjih, zdaj pa nas čaka več tekem na domačem parketu, kjer se moramo izboljšati," je poudaril Slovenec, ki se je pošalil, da še pričakuje kakšno darilo od soigralcev. 

"Zaenkrat ni še nič "padlo". Pričakoval sem kakšno darilo, upam in verjamem, da me to še čaka," se je šalil po lepi zmagi v San Franciscu Dončić, ki v zadnji četrtini, tako kot LeBron James, sploh ni več stopil na parket. "Vsi že lep čas ponavljamo, da je pred nami ključni del sezone. Končnica rednega dela, ko se bodo delile karte za play-off, ko se pravzaprav začne nova sezone. Hočemo biti zraven, želimo biti akterji," je za ESPN ponavljal Dončić, ki je prepričan, da črne serije ne bo več do konca rednega dela ... 

Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers
Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers
FOTO: Sofascore.com

"Šli bomo tekmo za tekmo, ampak kemija bo rasla, v to sem prepričan. Mislim, da je bila tekma z bojevniki ena najboljših tekem, ki smo jih igrali skupaj. To je prava napoved za naprej," je zaključil Dončić.

Jezerniki z izkupičkom 35 zmag in 24 porazov ostajajo na šestem mestu v razvrstitvi zahodne konference lige NBA, torej so na mestu, ki jim še zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico. Na vrhu razpredelnice so Oklahoma City Thunder s 46 zmagami in 15 porazi.

Izid, liga NBA:
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 101:129 (20:33, 27:32, 25:34, 29:30)
Luka Dončić 26 (9:17 iz igre, 4:9 za tri, prosti meti 4:4, 8 podaj, 6 skokov, 1 ukradena žoga, 2 izgubljeni, 1 blokada v 29 minutah).

košarka nba lakers dončić

