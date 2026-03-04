'Potrebovali smo takšno zmago. Nazadnje smo na tak način slavili pred tremi meseci

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Košarkarji Los Angeles Lakers so ligi NBA prišli do tretje zaporedne zmage. Po uspehih nad Golden Statom in Sacramentom so tokrat v domači dvorani s 110:101 premagali New Orleans. Luka Dončić je k 37. zmagi jezernikov v sezoni prispeval 27 točk, deset skokov in sedem podaj, izgubil pa je tudi sedem žog. Ljubljančan, ki je bil prvi strelec tekme, je dobro odprl dvoboj s trojko po 15 sekundah, zatem pa je zgrešil pet zaporednih metov. Že v drugi četrtini je zaradi prigovarjanja sodnikom prejel tudi 14. tehnično napako v sezoni, kar pomeni, da je le še dve oddaljen od kazni suspenza ene tekme.

Luka Dončić vs New Orleans FOTO: Sofascore.com

Potem ko so imeli gosti po treh četrtinah še dve točki prednosti, so jezerniki v zadnjem delu igre le strnili vrste, odločilen pa je bil delni izid 24:7. Gosti so namreč po prostih metih Ziona Williamsona 7:20 minute pred koncem še vodili s 94:86, nato pa so domači zrežirali pričakovan preobrat in nanizali 14 zaporednih točk.

Preobrat v zadnjem delu sta vodila Dončić in Austin Reaves, ki je zgrešil prvih osem metov večera, preden je na koncu dosegel 15 točk. Deandre Ayton je za Lakers dodal 13 točk in osem skokov. "Vem in se zavedam, da to ni bila naša najboljša tekma. Kar se kakovosti izvedbe tiče. Tudi na oko, predvidevam, da gledalcem ni šla ravno v slast," je po težko priborjeni zmagi, tretji v nizu, za ESPN razpredal strateg jezernikov JJ Redick.

"Pred dvobojem smo se veliko pogovarjali. V pripravi na obreačun sem opozarjal, da moramo dobiti ali vsaj izenačiti agresivnost. Poznamo fizično moč Williamsona in Beya. Naš Marcus Smart je bil v tem pogledu odličen," je še dejal prvi med enakimi pri Lakersih.

Los Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans FOTO: Sofascore.com

"Tudi Hayes v drugem polčasu. Omenjena sta spremenila sta potek dvoboja. Takšne ali vsaj podobne zmage, da bi se tako dobro vrnili po zaostanku, mislim, da nismo dosegli od novembra," je še opazil Redick, ki se zaveda številnih slabosti, ki so jih njegovi farovanci pokazali proti pelikanom.

JJ Redick FOTO: AP

"Ponavljam, vem, da tekma ni bila najlepša, že zaradi številnih izgubljenih žog. Potem so bile tu še številne serije, ko smo si priigrali odprte mete, vendar predvsem iz kota nismo zadevali. V napadu dolgo nismo našli ritma. Veliko so spreminjali v obrambi, toda potem nam je le steklo. Napadali smo Williamsona, ki pa je bil defenzivno odličen. Zato smo imeli težave, ko so prevzemali. Toda akcije, ki jih moraš izpeljati, da zmagaš, so nam uspele," je bil za ESPN izčrpen Redick in potrdil ključne momente obračuna ...

"Ko smo zaostajali za osem, smo se pobrali. Smart je zadel pomembno trojko, potem ko nismo imeli visokega igralca na parketu, pa je Dončić igral s hrbtom. Tako je dosegel koš, izsilil osebno napako, potem pa z izvrstno trojko potrdil zmago. Vesel sem zaradi fantov. Trudijo se iz večera v večer in lepo je, če so nagrajeni z zmago. A sedaj že gledamo naprej, ni časa za počitek," je zaključil domači trener JJ Redick. Naslednja tekma jezernike čaka v petek zgodaj zjutraj po slovenskem času, ko bodo gostovali v Denverju. Izid, liga NBA, redni del:

Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 110:101 (31:33, 23:18, 22:27, 34:23)

Luka Dončić 27 (10:22 iz igre, 3:10 za tri, 4:5 prosti meti, 10 skokov, 7 podaj, 7 izgubljenih žog v 38 minutah).