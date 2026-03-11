Naslovnica
Košarka

Dončić: To je že bila obramba, ki bi jo radi igrali v končnici

Los Angeles, 11. 03. 2026 07.59 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
Marko Juvan STA
Luka Dončić

Luka Dončić je vodil Lakerse, ob izdatni pomoči enako razpoloženega Austina Reavsa, k tretji zaporedni zmagi v Ligi NBA. Po prvem polčasu obračuna z Minnesoto, krvnico jezernikov v lanski končnici, ko je na semaforju pisalo izenačenih 45:45, ni kazalo na gladko zmago gostiteljev. Nato pa je 27- letni Ljubljančan v nadaljevanju obračuna v Crypto.com Areni dvignil v višjo prestavo in s trojnim dvojčkom tlakoval pot k novi zmagi ekipe iz mesta angelov (120:106).

V ekipi iz mesta angelov je še tretjo tekmo zapovrstjo manjkal 41-letni LeBron James (poškodba komolca), a se to na parketu ni poznalo. Lakers so dobili še tretjo tekmo zapovrstjo, na lestvici pa po izkupičku 40 zmag in 25 porazov ujeli Minnesoto.

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves
Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves
FOTO: Sofascore.com

Pred obema je Houston (40-24), ki je premagal Toronto s 113:99, daleč pred vsemi na zahodu pa sta Oklahoma (51-15) in San Antonio (48-17). Slednji je na krilih Victorja Wembanyame (39 točk, 11 skokov) ugnal drugouvrščeno zasedbo vzhoda Boston Celtics s 125:116.

Los Angeles Lakersi so odigrali odlično obrambo v drugem polčasu.
Los Angeles Lakersi so odigrali odlično obrambo v drugem polčasu.
FOTO: AP

Luka Dončić je iz igre zadel 11 od 24 metov, od tega 4 od 12 poskusov za tri točke. S črte prostih metov je bil iz šestih poskusov uspešen petkrat. V statistiko je dodal tudi dve ukradeni žogi in eno blokado. Izgubil je štiri žoge. Reaves je dodal 31 točk in osem asistenc, Deandre Ayton pa 14 točk in 12 skokov. "Vse skupaj je zelo spodbudno. Posebno je igrati takšne tekme. Vsi, ki so stopili na igrišče, so opravili izjemno delo in se borili do konca. To je bil ključ do zmage," je na novinarski konferenci dejal 27-letni Ljubljančan.

Preberi še Adebayo spisal zgodovino: Washingtonu nasul komaj verjetnih 83 točk!

Predvsem je pohvalil obrambni napredek ekipe: "Gre zlasti za trud in komunikacijo, kar je najbolj pomembno v obrambi. Veliko se pogovarjamo, kje moramo biti in kaj moramo storiti. Trenutno igramo najboljšo košarko v sezoni in vse se začne v obrambi. Vsi moramo biti na isti valovni dolžini, kar ni vedno enostavno. Mislim, da je bila to0kratna obramba že na nivoju tiste, ki bi jo radi igrali v končnici."

Luka Dončić vs Minnesota Timberwolves
Luka Dončić vs Minnesota Timberwolves
FOTO: Sofascore.com

Pri gostih razpoloženega strelca ni bilo, Anthony Edwards je dosegel le 14 točk (2/15 iz igre). Tudi tega dejstva se je Dončić razveselil. "Da ustavljamo njihove zvezdnike, morajo svoje prispevati vsi. Začelo se je pri Marcusu Smartu, a med dvobojem smo to nadaljevali vsi," je še dodal 27-letni Ljubljančan.

Redick zadovoljen predvsem z obrambnim delom

Tudi trener jezernikov JJ Redick je bil podobnega mnenja glede napredka v obrambi: "Lahko bi govoril o različnih shemah, rotacijah in postavitvah, a iskreno, fantje le bolje branijo igralca z žogo. Danes smo dobro ustavili navezo Edwards - Randle, Ayton je bil fantastičen tako v obrambi kot napadu."

Luka Dončić in trener Lakersov JJ Redick
Luka Dončić in trener Lakersov JJ Redick
FOTO: AP

"Bolj kot smo se bližali polčasu, bolje smo igrali tudi v napadu. Na odmoru sem fantom rekel, da morajo le zaupati v to, kar počnejo. Sicer pa menim, da smo dobro izpeljali naš obrambni načrt in ustavili njihove največje zvezdnike in jih večinoma prisilili v zahtevne mete," je še sklenil 41-letni strateg ekipe iz mesta angelov.

Preberi še Dončić potrdil razhod z Anamario, boril naj bi se za skrbništvo

Jezerniki bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na petek, ko bo v Los Angelesu gostoval Chicago. Biki so po podaljšku v San Franciscu premagali oslabljeno zasedbo Golden Stata s 130:124.

Izid, liga NBA, redni del:
Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 120:106 (16:21, 29:24, 39:23, 36:38)
Luka Dončić 31 (11:24 iz igre, 4:12 za tri, 5:6 prosti meti, 11 skokov, 11 podaj, 2 ukradeni žogi, 4 izgubljene, 1 blokada v 35 minutah).

košarka nba lakers dončić

Tekma sezone za košarkarske zmaje

Omreznina2024
11. 03. 2026 09.19
Mavsi vse v rdečem , bolj za dvoboj z Ilirijo, pa še to bi jih Bobi nazaj . Nugetsi slabijo ?, LD & AR , tudi drugi Luke kaj več že doda, morda jim uspe kaj več kot lani.
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
11. 03. 2026 08.55
Obramba v NBA? Kje je pa to pobral???
Odgovori
+1
1 0
Peroj
11. 03. 2026 08.51
Tekma s Chicagom bo v LA!
Odgovori
0 0
bibaleze
