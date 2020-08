Dončić boljši od Jordana? Da, ko gre za učinek novinca v končnici

Luka Dončić je še pred divjanjem novega koronavirusa postal prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki je na devetnajstih zaporednih tekmah dosegel vsaj dvajset točk, pet skokov in pet podaj. Prehitel je Michaela 'Air' Jordana iz leta 1989, tako da je zdaj pred njim le še 'kralj triple double' Oscar Robertson . Ta je do tega dosežka prišel, preden sta se 1976 združili ligi ABA in NBA. Med letoma 1962 in 1965 je Robertson nanizal devetnajst, petindvajset ter devetindvajset takšnih tekem.

Čeprav so ga stroka in novinarji ob vseh teh dosežkih, odkar igra v ligi NBA, že začeli postavljati ob bok velikanom košarke, kot sta Michael Jordan in LeBron James, pa je to zanj, kot vedno znova pravi, le dodatna motivacija in ne pritisk. "Vem, da se od mene vsako tekmo veliko pričakuje in seveda mi vse te primerjave laskajo, saj sem ob teh imenih zrasel in se po njih zgledoval. Vsak mi je po svoje dal nekaj, kar tudi mene danes dela boljšega na parketu. Ne čutim pa nikakršnega pritiska, še vedno mi je najbolj pomembno, da na igrišču uživam, primerjave pa si jemljem kot dodaten izziv in motivacijo, da sem iz tekme v tekmo boljši," je za ESPN pred meseci dejal 21-letni Ljubljančan, ki blesti tudi v letošnji končnici lige NBA, njegovi sploh prvi v karieri. Osebna statistika o tem zgovorno govori in mnogi ga vnovič primerjajo z Jordanom. Povsem upravičeno, ko je Jordan igral kot novinec v končnici, so bili njegovi statistični dosežki celo slabši od Lukovih ... "Težko je narediti primerjavo, a če gremo zgolj po surovih statističnih podatkih, je Luka boljši od Michaela v svoji prvi sezoni v končnici. Skorajda ni košarkarske prvine, ki bi bila statistično na strani velikega Michaela," je med drugim opazil ESPN.