Lakersi nadaljujejo s čistko kadra

Vodstvo Los Angeles Lakersov naj bi po poročanju ameriških medijev Ruiju Hachimuri sporočilo, da nanj v naslednji sezoni ne bodo računali. Japonec bo tako po izteku triletne pogodbe, vredne 44.625.000 evrov, postal prosti igralec. V zadnji sezoni je Hachimura k igri Lakersov v povprečju prispeval 12 točk, 3 skoke in asistenco na tekmo skozi obdobje 68 tekem v rednem delu sezone.

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V končnici je zaradi odsotnosti Luke Dončića, ob LeBronu Jamesu in Austinu Reavesu predstavljal pomembno vlogo, saj je v odigranih 39 minutah na tekmo vidno izboljšal svojo statistiko. V ključnem delu sezone je Japonec dosegal 18 točk, 4 skoke in 2 asistenci na tekmo ob 54,9-odstotnem metu iz igre in 56,9-odstotnem metu za tri točke.

Lakersi v iskanju okrepitev

Ob številnih odhodih, ki so se v minulem tednu zgodili pri Lakersih, je vodstvo jezernikov osredotočeno na to, da pripeljejo čim več igralcev, ki bi lahko pomagali h končnemu cilju – zmagi v ligi NBA. V mesto angelov so sicer že prišli Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes in Collin Sexton.