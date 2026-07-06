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Lakersi nadaljujejo s čistko kadra

Los Angeles, 06. 07. 2026 10.49 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Luka Dončić in Rui Hachimura

Los Angeles Lakersi se bodo, kot vse kaže, v novo sezono podali s skorajda povsem spremenjenim kadrom. Od košarkarjev, ki so v minuli sezoni imeli vidno vlogo v igri jezernikov, bosta ostala samo Luka Dončić in Austin Reaves, saj naj bi se iz mesta angelov pred začetkom nove sezone poslovil tudi Rui Hachimura.

Vodstvo Los Angeles Lakersov naj bi po poročanju ameriških medijev Ruiju Hachimuri sporočilo, da nanj v naslednji sezoni ne bodo računali. Japonec bo tako po izteku triletne pogodbe, vredne 44.625.000 evrov, postal prosti igralec. V zadnji sezoni je Hachimura k igri Lakersov v povprečju prispeval 12 točk, 3 skoke in asistenco na tekmo skozi obdobje 68 tekem v rednem delu sezone.

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V končnici je zaradi odsotnosti Luke Dončića, ob LeBronu Jamesu in Austinu Reavesu predstavljal pomembno vlogo, saj je v odigranih 39 minutah na tekmo vidno izboljšal svojo statistiko. V ključnem delu sezone je Japonec dosegal 18 točk, 4 skoke in 2 asistenci na tekmo ob 54,9-odstotnem metu iz igre in 56,9-odstotnem metu za tri točke.

Lakersi v iskanju okrepitev

Ob številnih odhodih, ki so se v minulem tednu zgodili pri Lakersih, je vodstvo jezernikov osredotočeno na to, da pripeljejo čim več igralcev, ki bi lahko pomagali h končnemu cilju – zmagi v ligi NBA. V mesto angelov so sicer že prišli Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes in Collin Sexton.

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A vseeno se zdi, da bodo morali Lakersi, če bodo v naslednjih sezonah želeli konkurirati najboljšim ekipam, povleči še kakšnega asa iz rokava. Lakersi se po poročanju ameriških medijev osredotočajo na to, da bi v svoje vrste zvabili še enega krilnega košarkarja in visokega košarkarja. Kot glavna kandidata za prihod v Los Angeles se omenjata Jonathan Kuminga in Jonas Valančiūnas.

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
06. 07. 2026 10.58
Več kot očitno ciljajo na naslov prvaka naslednje leto 🤣 Ampak za kaj takega bo potreben vsaj še en rez 🤣
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