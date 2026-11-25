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Luka Dončić v zadnjih tednih navdušuje z imenitnimi predstavami in Los Angeles Lakers pomaga do zmagovitega niza, vendar vseh še ni prepričal. Med skeptiki je tudi nekdanji prvak lige NBA in legenda San Antonio Spursov Sean Elliott, ki je javno podvomil o šampionskih možnostih jezernikov.

Sean Elliott, ki je s Spursi osvojil naslov leta 1999, je med televizijskim prenosom tekme med San Antoniom in Sacramentom komentiral izjemno formo slovenskega zvezdnika. Njegov komentatorski kolega je ob tem poudaril, da so Dončićeve številke naravnost neverjetne in da v povprečju dosega skoraj 37,5 točke na tekmo. Toda Elliott je odgovoril brez ovinkarjenja. "Lakersi ne bodo osvojili naslova NBA. Najboljši igralec ekipe mora biti dober tudi v obrambi," je dejal nekdanji reprezentant ZDA in lastnik prstana lige NBA iz leta 1999.

Luka Dončić in JJ Redick FOTO: Profimedia

Ob tem je priznal, da ima Los Angeles kakovostno zasedbo in da ga bo zabavno spremljati skozi sezono, vendar ostaja prepričan, da brez zvezdnika, ki bi bil vrhunski na obeh straneh igrišča, ni mogoče postati prvak.

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"Trdno verjamem, da mora biti najboljši igralec ekipe steber obrambe," je dodal. Čeprav Dončićevega imena v nadaljevanju ni izrecno omenil, ni bilo dvoma, komu so bile besede namenjene, saj je pogovor pred tem tekel prav o slovenskem superzvezdniku.

San Antonio Spurs in Los Angeles Lakers sta najbolj vroči ekipi lige ta hip. FOTO: AP

Elliott je nato razkril še svoje favorite za naslov. Med glavne kandidate uvršča San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Philadelphio 76ers in New York Knicks. Posebej zanimivo je, da močno verjame tudi v Oklahomo, čeprav se ta spopada s številnimi poškodbami.

Njegove izjave so še toliko bolj odmevne, ker si Spursi in Lakersi trenutno delijo vrh zahodne konference. Obe ekipi sta pri izkupičku 15 zmag in treh porazov, v petek pa ju čaka neposredni obračun v pokalu NBA.

Spursi in Lakersi trenutno delijo vrh zahodne konference. Obe ekipi sta pri izkupičku 15 zmag in treh porazov, v petek pa ju čaka neposredni obračun v pokalu NBA. FOTO: AP

Ta tekma bo tako tudi nekakšen odgovor na Elliottove besede. Če bo Dončić proti eni najbolj vročih ekip lige blestel na obeh straneh parketa, bodo Lakersi dobili močan argument v svoj prid. V nasprotnem primeru pa bo imel nekdanji prvak še več razlogov za prepričanje, da Los Angeles z Dončićem kot prvim zvezdnikom ne more do šampionskega prstana.