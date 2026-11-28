Dončić komentiral incident: Gospa ni želela znojnika, zato sem ga dal nekomu drugemu
Kamere so nato ujele nadaljevanje dogodka v tunelu. Luka Dončić je proti gledalki odvrgel bel znojnik z roke, nato pa si premislil in se vrnil ponj. Moški ob njej mu je predmet vrnil, ob tem pa 27-letnega slovenskega košarkarja z roko tudi odrinil.
Dončić se je takoj obrnil proti navijaču, a je vmes posredoval njegov soigralec Jarred Vanderbilt, ki je preprečil nadaljnje stopnjevanje napetosti. Kmalu zatem je posredovala še varnostna služba, navijača pa so odstranili iz dvorane.
"Znojnik sem vrgel, kot to storim skoraj po vsaki tekmi. Nato sem slišal, da ga gospa ne želi, zato sem se vrnil, da bi jo pobral. Takrat me je odrinil, jaz pa sem zapestnico nato izročil nekomu drugemu," je novinarjem hitel razlagati svoje videnje incidenta po tekmi prvi zvezdnik jezernikov.
Dončić je sicer tekmo končal z 31 točkami, vendar zadel le eno od 13 trojk. Lakersi so kljub 20 točkam prednosti doživeli boleč preobrat in ostali brez nadaljevanja tekmovanja v pokalu NBA.
Ameriški komentatorji so po tekmi opozorili, da so Lakersi zbranost izgubili že precej pred dogajanjem v tunelu, incident po zadnjem zvoku sirene pa je le zaokrožil frustrirajoč večer kalifornijskega moštva ...
Jezerniki so ostali brez četrtfinala pokala NBA in obenem tokratnim tekmecem prepustil prvo mesto na lestvici.
Izid:
San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 99:96 (14:27, 24:27, 30:14, 31:28)
Luka Dončić 31 (14/31 iz igre, 1/13 za tri, 8 podaj, 6 skokov, 3 ukradene, 3 izgubljene žoge v 39 minutah).
Pokal NBA, uradno znan kot Emirates NBA Cup, je sezonsko tekmovanje znotraj rednega dela sezone lige NBA, ki je bilo uveljavljeno v sezoni 2023/2024. Vključuje vsa moštva lige NBA, ki so razdeljena v skupine, sledijo pa jim izločilni boji. Namen tekmovanja je povečati tekmovalni naboj in zanimanje gledalcev v zgodnjem delu sezone, zaključni boji pa potekajo na nevtralnem igrišču.
San Antonio Spurs so profesionalna košarkarska ekipa iz Teksasa, ki igra v severnoameriški ligi NBA. Ustanovljeni so bili leta 1967 in so skozi zgodovino osvojili več šampionskih prstanov, zlasti v zlati dobi pod vodstvom dolgoletnega trenerja Gregga Popovicha in zvezdnikov, kot so bili Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili in Tony Parker. Znani so po izjemni kulturi kluba, ekipni igri in taktični disciplini.
Jarred Vanderbilt je poklicni košarkar iz Združenih držav Amerike, ki igra na položaju krila v ligi NBA. Znan je predvsem po svoji izjemni obrambni igri, borbenosti, skakalnih sposobnostih in energiji na igrišču, s čimer si je pridobil pomembno vlogo v moštvu Los Angeles Lakers kot vsestranski igralec za pokrivanje nasprotnih nosilcev igre.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.