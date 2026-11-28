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Dončić komentiral incident: Gospa ni želela znojnika, zato sem ga dal nekomu drugemu



Kamere so nato ujele nadaljevanje dogodka v tunelu. Luka Dončić je proti gledalki odvrgel bel znojnik z roke, nato pa si premislil in se vrnil ponj. Moški ob njej mu je predmet vrnil, ob tem pa 27-letnega slovenskega košarkarja z roko tudi odrinil.

Luka Dončić na tekmi v San Antoniu. Čjubljančan ni bil pri metu. Zadel je le eno od trinajstih trojk. Ameriški mediji sporočajo, da je tu iskati vzrok za incident po tekmi ... FOTO: AP

Dončić se je takoj obrnil proti navijaču, a je vmes posredoval njegov soigralec Jarred Vanderbilt, ki je preprečil nadaljnje stopnjevanje napetosti. Kmalu zatem je posredovala še varnostna služba, navijača pa so odstranili iz dvorane.

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"Znojnik sem vrgel, kot to storim skoraj po vsaki tekmi. Nato sem slišal, da ga gospa ne želi, zato sem se vrnil, da bi jo pobral. Takrat me je odrinil, jaz pa sem zapestnico nato izročil nekomu drugemu," je novinarjem hitel razlagati svoje videnje incidenta po tekmi prvi zvezdnik jezernikov.

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Dončić je sicer tekmo končal z 31 točkami, vendar zadel le eno od 13 trojk. Lakersi so kljub 20 točkam prednosti doživeli boleč preobrat in ostali brez nadaljevanja tekmovanja v pokalu NBA.

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Ameriški komentatorji so po tekmi opozorili, da so Lakersi zbranost izgubili že precej pred dogajanjem v tunelu, incident po zadnjem zvoku sirene pa je le zaokrožil frustrirajoč večer kalifornijskega moštva ...

Jezerniki so ostali brez četrtfinala pokala NBA in obenem tokratnim tekmecem prepustil prvo mesto na lestvici.

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Izid:

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 99:96 (14:27, 24:27, 30:14, 31:28)

Luka Dončić 31 (14/31 iz igre, 1/13 za tri, 8 podaj, 6 skokov, 3 ukradene, 3 izgubljene žoge v 39 minutah).

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