Dončić izbran v prvo peterko lige NBA

Dončić se je v svoji drugi sezoni - lani so ga izbrali za najboljšega novinca - prvič prebil v končnico, v kateri je moral s svojimi Mavericksi priznati premoč ekipi Los Angeles Clippers. Letos je na 61 tekmah v povprečju dosegal 28,8 točke, zbiral pa 9,4 skoka in 8,8 podaje.

Poleg njega so v njej še Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), James Harden (Houston Rockets), LeBron James in Anthony Davis (oba Los Angeles Lakers). V končnici od omenjene peterice ostaja še soigralca pri Lakersih James in Davis, ki ju v konferenčnem finalu čaka Denver. Za Jamesa je to že 16. uvrstitev v prvo peterko lige, kar je nov rekord lige NBA.

Izbrali so tudi drugo in tretjo peterko lige. V drugi peterki so Kawhi Leonard(Los Angeles Clippers), Nikola Jokić(Denver Nuggets), Damian Lillard(Portland Trail Blazers), Chris Paul(Oklahoma City Thunder) in Pascal Siakam(Toronto Raptors), v tretji pa Jayson Tatum (Boston Celtics), Jimmy Butler(Miami Heat), Rudy Gobert(Utah Jazz), Ben Simmons(Philadelphia 76ers) in Russell Westbrook (Houston Rockets).