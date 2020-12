Dončić: Ob tako slabem ofenzivnem skoku se ne da zmagati

Ekipa slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića je na začetku lige NBA zabeležila še drugi poraz. Uvodnemu proti Phoenixu se je pridružil še "pričakovani" proti aktualnim prvakom. V Los Angelesu so bili košarkarji Los Angeles Lakers boljši z izidom 138:115. Gosti so vodili le na začetku tekme, zadnjič pri izidu 11:12. Čeprav so prvaki hitro ušli, pa se Dončić in kolegi niso želeli predati, pred zadnjo četrtino niso toliko zaostajali, da ne bi imeli več upanja. Toda zadnji del so odigrali preslabo, Lakersi, ki so dokazali, da imajo široko klop in da bodo mogoče še bolj prepričljivi kot lani, so bili premočni.