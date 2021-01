Dončić se zgleduje po Jamesu, Lullu, Fernandezu, Spanoulisu

Ljubljančan se vrača v vrhunsko formo, če je na prvih štirih tekmah v povprečju dosegal po 23,8 točke, je na zadnjih tekmah vsakič dosegel vsaj 27 točk. Na prejšnji tekmi proti Houstonu je vpisal v statistiko trojnega dvojčka, prvega v sezoni. Trenutno njegovo povprečje je 27,6 točke, 9 skokov in 9,4 podaje na tekmo po sedmih odigranih tekmah.

Tekmo v Denverju je po podaljšku s 124:117 dobil Dallas, Luka Dončić in Nikola Jokić sta oba dosegla po 38 točk, slovenski zvezdnik je bil blizu, da doseže trojni dvojček. Obenem je 38 točk njegov najboljši strelski dosežek sezone (met iz igre 13/22, za tri 2/7, za dve 11/15, prosti meti 10/15), 13 podaj , 9 skokov, 8 izgubljenih žog, 4 ukradene žoge in blokada v 43 minutah igre). V Denverju sta se srečala tudi Dončić in Vlatko Čančar, a slednji ni dobil priložnosti, tekmo je presedel na klopi.

"Imeli smo težave v prvem polčasu, nismo zadeli odprtih metov, sam sem zgrešil nekaj prostih metov, nato smo stopili skupaj, prevsem v obrambi. Denver me je podvajal, to je bilo dobro zame, lahko sem razigraval soigralce. To je bila pomembna zmaga za nas," je po tekmi povedal Dončić.

V pogovoru za TNT ga je Shaquile O'Neal vprašal tudi, ali ali se zgleduje po ameriških ali evropskih košarkarjih."Vsega po malem, gledam LeBrona Jamesa, v Španiji sem imel odlične soigralce, Sergia Lulla, Rudyja Fernandeza, Filipa Reyesa, (Vassilisa) Spanoulisa sem gledal pri Olympisocu, vsakega po malo," je odgovoril Dončić in na vprašanje, če navija za Real, dodal: "Tam sem bil sedem let, to je moje moštvo, tako pri nogometu kot pri košarki."