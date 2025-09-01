'Dončića, kot je v reprezentanci, želimo videti tudi v Lakersih'

Del strokovnega štaba slovenske reprezentance je tudi ameriški trener Greg St. Jean, ki je z Luko Dončićem sodeloval že pri Dallas Mavericks, zdaj pa je pomočnik trenerja pri LA Lakers. "Luka je iz tekme v tekmo boljši, vsi pa vemo, da ko se tekmovanje prevesi v odločilno fazo, postane še bolj motiviran in željan zmage," pravi Greg St. Jean.

Američan je s slovensko reprezentanco sodeloval že med pripravami na evropsko prvenstvo 2022, letos pa je del izbrane vrste od prvega dne dalje. S svojim znanjem in pogledom iz lige NBA je dodana vrednost strokovnemu štabu Slovenije. "S selektorjem Sekulićem, ki je fantastičen trener, imava povsem odprto komunikacijo. Odkrito se pogovarjava, da narediva Slovenijo boljšo. Počutim se zelo domače. Odlično so me sprejeli igralci, vodstvo košarkarske zveze in slovenska javnost," je v pogovoru s slovenskimi mediji v Katovicah povedal 35-letni Greg St. Jean.

Greg St. Jean in Luka Dončić FOTO: Profimedia icon-expand

"Luko Dončića poznam že štiri leta. Užitek ga je videti, kako uživa v reprezentanci, zato ga Los Angeles Lakres pri tem popolnoma podpira. Ta del sezone je zanj najbolj zabaven, hkrati pa je za nas to odlična priprava na novo sezono," je nadaljeval Američan. "V slovenski reprezentanci se vidi, da je pravi vodja. Leta 2017, ko je osvojil EuroBasket, je bil najmlajši, zdaj pa ima ob sebi kopico manj uveljavljenih igralcev, katerim je zgled in ideal. Takšnega, kot je v reprezentanci, ga želimo videti tudi v Lakersih."

"Za njim je odlično poletje, fizično je napredoval, morda trenutno še ni v top igralski formi, a veselim se nove sezone v ligi NBA, saj se tudi LeBron James, s katerim bosta odlična liderja ekipe, trdo pripravlja. Mislim, da bosta en drugega delala boljšega."