Košarka

'Dončića, kot je v reprezentanci, želimo videti tudi v Lakersih'

, 01. 09. 2025 19.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
10

Del strokovnega štaba slovenske reprezentance je tudi ameriški trener Greg St. Jean, ki je z Luko Dončićem sodeloval že pri Dallas Mavericks, zdaj pa je pomočnik trenerja pri LA Lakers. "Luka je iz tekme v tekmo boljši, vsi pa vemo, da ko se tekmovanje prevesi v odločilno fazo, postane še bolj motiviran in željan zmage," pravi Greg St. Jean.

Američan je s slovensko reprezentanco sodeloval že med pripravami na evropsko prvenstvo 2022, letos pa je del izbrane vrste od prvega dne dalje. S svojim znanjem in pogledom iz lige NBA je dodana vrednost strokovnemu štabu Slovenije.

"S selektorjem Sekulićem, ki je fantastičen trener, imava povsem odprto komunikacijo. Odkrito se pogovarjava, da narediva Slovenijo boljšo. Počutim se zelo domače. Odlično so me sprejeli igralci, vodstvo košarkarske zveze in slovenska javnost," je v pogovoru s slovenskimi mediji v Katovicah povedal 35-letni Greg St. Jean.

Greg St. Jean in Luka Dončić
Greg St. Jean in Luka Dončić FOTO: Profimedia

"Luko Dončića poznam že štiri leta. Užitek ga je videti, kako uživa v reprezentanci, zato ga Los Angeles Lakres pri tem popolnoma podpira. Ta del sezone je zanj najbolj zabaven, hkrati pa je za nas to odlična priprava na novo sezono," je nadaljeval Američan.

"V slovenski reprezentanci se vidi, da je pravi vodja. Leta 2017, ko je osvojil EuroBasket, je bil najmlajši, zdaj pa ima ob sebi kopico manj uveljavljenih igralcev, katerim je zgled in ideal. Takšnega, kot je v reprezentanci, ga želimo videti tudi v Lakersih."

"Za njim je odlično poletje, fizično je napredoval, morda trenutno še ni v top igralski formi, a veselim se nove sezone v ligi NBA, saj se tudi LeBron James, s katerim bosta odlična liderja ekipe, trdo pripravlja. Mislim, da bosta en drugega delala boljšega."

"Tu v Evropi oziroma na evropskem prvenstvu vidim kar nekaj stvari, ki jih v ligi NBA ni. Ogromno je kakovostnih igralcev in odličnih trenerjev. Veliko se učim in skušal bom določene stvari prenesti tudi v LA Lakers."

Greg St. Jean je spregovoril tudi o igri Slovenije in pričakovanjih. "Vsako tekmo igramo bolje. Čeprav smo prvi dve tekmi izgubili, nismo igrali slabe košarke. Treba je nadaljevati po začrtani poti, ki mislim, da je dobra in prava," je dodal Američan.

košarka slovenija dončić la lakers gres st. jean
KOMENTARJI (10)

galeon
01. 09. 2025 21.06
+1
Zato pa so LAL 5 na lestvici. Enako ko naši pred dnevi- Kar naj se gledajo v ogledalca.
ODGOVORI
1 0
Midelamodrugace
01. 09. 2025 21.02
Sej je faca dončić ampak a res morate vsaki dan
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
01. 09. 2025 20.38
-1
On ve veliko več kot vemo mi, saj je prisoten na treningih na katerih mi nismo prisotni, in dobro vidi, kako trenira naše fante. Drži pa, da je ostržek diplomiral v prikupovanju in se zna prikupiti vsakemu, ki ga spozna. Ostržek zna narediti res dober prvi vtis. Ve kako presenetiti ljudi. Družbo mu pa delata dva, ki sta porazna in ne bosta nikoli diplomirala kar se tiče odnosov do ljudi.
ODGOVORI
0 1
M_teoretik
01. 09. 2025 20.27
Špukači so žr začel špukat!?
ODGOVORI
0 0
PuntaChristo
01. 09. 2025 20.24
-6
Tak slabega?? Te pa nebo dugo pri LLL
ODGOVORI
0 6
galeon
01. 09. 2025 20.26
+3
LLL ne obstaja. So samo LAL.
ODGOVORI
3 0
wsharky
01. 09. 2025 20.22
+0
ne zaupam kapetanu, niti selektorju, niti 'tehničnemu direktorju'
ODGOVORI
4 4
royayers
01. 09. 2025 20.34
+3
ti tudi sebi ne, zato vsak dan frustracije tu stresas
ODGOVORI
3 0
galeon
01. 09. 2025 20.20
-1
Da se samo smejim. Oba cepljata en za drugim. Poglejte lestvico NBA kje so DM in kje LAL
ODGOVORI
1 2
Hc4life
01. 09. 2025 20.18
+2
Ahahahahaha sekulič fantastičen trener....pa daj stari menjaj dilerja
ODGOVORI
4 2
