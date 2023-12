'Dončića lahko malce omejiš, a nemogoče ga je zaustaviti v celoti'

"Premorejo veliko napadalnih orožij. Začenši od posamične kakovosti Luke Dončića in ostalih, ki te lahko uničijo v vsakem trenutku. Poglejte, tokrat so igrali brez štirih zelo pomembnih košarkarjev (zaradi poškodb ali drugih zdravstvenih težav je trener Dallasa Jason Kidd pogrešal Kyrieja Irvinga , Maxija Kleberja , Josha Greena in Granta Williamsa , op. p.), a so kljub temu našli sto in en način, da kaznujejo vsako našo napako v obrambi. Zelo nevarni so s krilnih položajev, od koder lahko zadenejo za tri točke, kadar se jim zljubi. Luka ima neverjetno paleto rešitev za vse soigralce, in ko jih razigra, je Dallas eno najnevarnejših moštev v ligi," je dodal Jenkins.

Tudi Dončić ni skrival zadovoljstva nad načinom, kako se je moštvo iz Teksasa odzvalo na določene zdravstvene težave, ki ga pestijo v zadnjih dneh. "Ravno to sem dopovedoval soigralcem pred začetkom tekme, da moramo ostali prispevati toliko več, če želimo premagati odlično moštvo Memphisa. Zelo sem zadovoljen z našo obrambo, napad pa nam nikoli ni povzročal težav. To je zelo pomembna zmaga za dodaten dvig naše samozavesti," je po tretji zaporedni zmagi Mavsov dejal prvi zvezdnik Dallasa in izpostavil odlično sodelovanje s preostankom ekipe.

"Ko žoga tako lepo kroži, je vse veliko lažje. Soigralci so opravili ogromno delo s tem, ko so se pravočasno in pravilno odkrivali, da sem jih lahko ustrezno "hranil" s podajami. To je ključ do uspeha," je še pristavil 24-letni kapetan slovenske izbrane vrste. Dončić bo s soigralci na delu že v noči na sredo, ko bo v svojem American Airlines Centru gostil novopečenega prvaka prve izdaje medsezonskega turnirja, moštvo Los Angeles Lakers.