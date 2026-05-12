Dončića ne bo v reprezentanci: Moji hčerki sta moja prioriteta

Luka Dončić je potrdil, da letos poleti ne bo igral za slovensko košarkarsko reprezentanco v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Namesto tega želi čas preživeti s svojima hčerkama. Zvezdnik Los Angeles Lakers je odločitev sporočil na Instagramu in zapisal, da bo poletje v celoti posvetil družini, medtem ko še naprej ureja vprašanje skrbništva.
"Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in vedno bosta na prvem mestu v mojem življenju. Ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad njima, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med potovanjem in igranjem za slovensko reprezentanco ter tem, da to poletje preživim s hčerkama. Žal mi je bilo v zadnjih osmih mesecih izjemno oteženo, da bi ju videval," je zapisal košarkar.
Ob tem je poudaril tudi, koliko mu je skozi leta pomenilo zastopati svojo državo.
"Za Slovenijo sem vedno dal vse od sebe in razočaran sem, da letos poleti ne bom mogel igrati za svojo državo. Toda v tem trenutku sta moji hčerki in moje odgovornosti očeta moja prioriteta," je dodal.
Dončić je v preteklosti že izpustil poletne reprezentančne tekme Slovenije, in sicer leta 2018, ko so mu pri Dallas Mavericks priporočili počitek. Takrat je manjkal na dveh tekmah proti Španiji in Črni gori.
Po izpadu Los Angeles Lakers z 0:4 v seriji drugega kroga proti Oklahomi je sezona za slovenskega zvezdnika tudi uradno končana.
V rednem delu sezone je Dončić znova nizal elitne številke, v povprečju je dosegal 33,5 točke, 7,7 skoka in 8,3 asistence na tekmo. Ob tem je iz igre metal 47,6-odstotno, za tri točke pa 36,6-odstotno v 64 odigranih tekmah.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.