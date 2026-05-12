Košarka

Dončića ne bo v reprezentanci: Moji hčerki sta moja prioriteta

Los Angeles, 12. 05. 2026 08.12 pred 40 minutami 2 min branja 65

N.M.
Luka Dončić

Luka Dončić je sporočil, da letos poleti ne bo igral za slovensko reprezentanco, saj želi čas preživeti s svojima hčerkama. Ob tem nadaljuje prizadevanja za skupno skrbništvo nad njima, zato je moral sprejeti težko odločitev med reprezentančnimi obveznostmi in družino. Poudaril je, da je za Slovenijo vedno dal vse od sebe, a sta njegovi hčerki trenutno njegova največja prioriteta.

FOTO: Instagram
FOTO: Instagram

Luka Dončić je potrdil, da letos poleti ne bo igral za slovensko košarkarsko reprezentanco v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Namesto tega želi čas preživeti s svojima hčerkama. Zvezdnik Los Angeles Lakers je odločitev sporočil na Instagramu in zapisal, da bo poletje v celoti posvetil družini, medtem ko še naprej ureja vprašanje skrbništva.

"Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in vedno bosta na prvem mestu v mojem življenju. Ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad njima, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med potovanjem in igranjem za slovensko reprezentanco ter tem, da to poletje preživim s hčerkama. Žal mi je bilo v zadnjih osmih mesecih izjemno oteženo, da bi ju videval," je zapisal košarkar.

Ob tem je poudaril tudi, koliko mu je skozi leta pomenilo zastopati svojo državo.

"Za Slovenijo sem vedno dal vse od sebe in razočaran sem, da letos poleti ne bom mogel igrati za svojo državo. Toda v tem trenutku sta moji hčerki in moje odgovornosti očeta moja prioriteta," je dodal.

Dončić je v preteklosti že izpustil poletne reprezentančne tekme Slovenije, in sicer leta 2018, ko so mu pri Dallas Mavericks priporočili počitek. Takrat je manjkal na dveh tekmah proti Španiji in Črni gori.

Po izpadu Los Angeles Lakers z 0:4 v seriji drugega kroga proti Oklahomi je sezona za slovenskega zvezdnika tudi uradno končana.

V rednem delu sezone je Dončić znova nizal elitne številke, v povprečju je dosegal 33,5 točke, 7,7 skoka in 8,3 asistence na tekmo. Ob tem je iz igre metal 47,6-odstotno, za tri točke pa 36,6-odstotno v 64 odigranih tekmah.

KOMENTARJI65

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Uporabnik1935308
12. 05. 2026 08.54
Luka, pravilno si se odločil, vendar si popolnoma isti kot tvoj oče. Za temi besedami, stoji ogromno hinavščine, saj jih pri vseh obveznosti, ki jih imaš, ne boš videl popolnoma nič več, kot do sedaj. Gre za tvoj ego, ki si ga dobil od tvojega očeta. Tudi on te je zapustil, torej, jabolko ne pade daleč od drevesa.
medwd
12. 05. 2026 08.54
Pravilna odločitev.
murate
12. 05. 2026 08.53
Prioriteta profesionalnega športnika so rezultati za kar ga plača lastnik kluba.vse ostalo je krma za ovce
FrankCostello
12. 05. 2026 08.53
Nima se kaj opravičevati. Tudi če neha igrati za Slovenijo danes je naredil za Slovenijo več, kot marsi kdo !!! Naj si uredi družinsko življenje, ki je na prvem mestu!
a res1
12. 05. 2026 08.53
Ali so ga pa odslovili iz kluba...
Mirko Igor
12. 05. 2026 08.53
Edino prav, najprej družina. Ko slava mine, denar gre, telefoni obmouknejo, ostane ljubezen, ki si jo vložil v NAJDRAŽJE.
Mirko Igor
12. 05. 2026 08.54
In zato smo tu, za ljubezen, ki jo moramo dati najprej sebi in svojim, šele potem lahko imaš rad svet.
Da se mene pita..
12. 05. 2026 08.52
Luka,fajn zrihtaj kar je treba 🍀
ta_pametni
12. 05. 2026 08.52
Naj počiva in enkrat v lajfu naj se dobro fizično pripravi za sezono.
royayers
12. 05. 2026 08.52
Ni bolj zleht naroda na svetu kot so Slovenci. Ga ni. Sama zloba in fausija.
alanshore
12. 05. 2026 08.52
kako zeli
Masturbator
12. 05. 2026 08.51
Srbska jokica.
inside1
12. 05. 2026 08.50
pa dvomim, da je samo to. čeprav logična poteza, že v odnosu do LA, ki mu daje milione. Totalno nepripravljen pač ne more it igrat in na koncu spet tvegat da kaj faše brez potrebe. Razumljivo, naj si reši družino.
rokololo
12. 05. 2026 08.50
To je še najmanj, da ne bo igral za reprezentanco. Upam, da se izvleče iz krize.
Lens
12. 05. 2026 08.50
Zdaj razumem, zakaj zaklenejo komentiranje, take primitivne škodoželjnosti kot pri nas ni nikjer na svetu.
murate
12. 05. 2026 08.49
Škoda takšnega talenta
pravica1
12. 05. 2026 08.48
Itak, familija je prva. Košarka ali kateri drugi šport ni najpomembnejša stvar na svetu
kakorkoliže
12. 05. 2026 08.44
Popolnoma nedorasel moški.
royayers
12. 05. 2026 08.43
No, to je tista klasicna slovenska, udari po njemu. Najprej, Luka je del reprezentance skoraj 10 let. Enkrat ni zavrnil igranja, in po dolgi NBA sezoni, prihajal utrujen, poskodovan, trgal za reprezentanco, da ga je potem raja tukaj blatila. Luka, kar se mene tice si repki dal VSE, in se vec! Tudi ce nikoli vec ne zaigras, ti zleht slovenceljni nimajo kaj za zamerit. Fokusiraj se na otroke in to, da prides na zbor za naslednjo sezono popolnoma zdrav in pripravljen!
Minifa
12. 05. 2026 08.43
Gre po očetovih stopinjah in tone kot TITANIK..)))..da skrene na pravo pot mora svoje dile dobro prezračit..Kaj si imel, pa spoznaš ko izgubiš..???
zurc
12. 05. 2026 08.41
ko ti ženska uniči kariero namesto da bi ga podprla ,bi razumel da ima ona enak ali celo boljši dohodek in je logična izbira .Kajti v njegovem poslu pač si ne moreš deliti družinskih obveznosti.Poznam primer prijatelja ,ko sta dobila otroka ,je ona hotela enakopravnost in še več časa zase .Ona tajnica v nekem podjetju z minimalno plačo ,on pa ima svojo obrt avtomehanik ,ki dela sam ampak je dobro zaslužil dokler mu ni ona odrejal kdaj lahko dela in koliko ,po treh letih takega dela ,delavnica prazna ,ker je delal po par ur na dan in normalno nezadovoljne stranke ker so predolgo čakale na vozila zdaj pa ni denarja in ga obtožuje da je nesposoben vse zaradi njene emancipacije in jene osebne svobodo ,ki ji je ne sme vzeti ne partner ,ne otrok ,samo ona,grem stavit da bo kmalu imela drugega ,če ga že nima
