Dončića ne bo v reprezentanci: Moji hčerki sta moja prioriteta

Luka Dončić je potrdil, da letos poleti ne bo igral za slovensko košarkarsko reprezentanco v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Namesto tega želi čas preživeti s svojima hčerkama. Zvezdnik Los Angeles Lakers je odločitev sporočil na Instagramu in zapisal, da bo poletje v celoti posvetil družini, medtem ko še naprej ureja vprašanje skrbništva.

"Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in vedno bosta na prvem mestu v mojem življenju. Ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad njima, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med potovanjem in igranjem za slovensko reprezentanco ter tem, da to poletje preživim s hčerkama. Žal mi je bilo v zadnjih osmih mesecih izjemno oteženo, da bi ju videval," je zapisal košarkar.

Ob tem je poudaril tudi, koliko mu je skozi leta pomenilo zastopati svojo državo.