Dončića pred povratkom na parket ustavila okužba

Luka Dončić je bil pozitiven na testu na covid-19 in je moral v karanteno, kar pomeni, da bo izpustil še nekaj tekem Dallasa. Ljubljančan je bil zadnje tekme na stranskem "tiru" zaradi poškodbe noge, sedaj pa je bil pripravljen na vrnitev, a bo moral še malce počakati. Pozitiven je bil tudi njegov soigralec Trey Burke.

Zaradi okužb z novim koronavirusom oziroma strogega zdravstvenega protokola sta na seznamu Dallasa še dva igralca manj. To sta prvi zvezdnik Mavericksov Luka Dončić in Trey Burke, so na Twitterju zapisali ameriški novinarji. Tim McMahon je sporočil, da sta to dva nova primera v moštvu, skupaj jih je sedaj šest. Dončić je izpustil tudi zadnjo tekmo proti Minnesoti, skupaj že pet zaporednih in naj bi bil nared za petkovo tekmo proti Milwaukeeju, nato za Dallas sledi še gostovanje pri Utahu. Kot je še zapisal McMahon, je Burke edini necepljeni košarkar na klubskem seznamu. V klubu so hitro reagirali in podpisali kratkoročne pogodbe s šestimi "nadomestnimi" igralci.

"Dončić bo odsoten, dokler dokler dva zaporedna testa ne pokažeta negativnega rezultat ali 10 dni, kar bo prej. Pozitivna stvar je, da bo imel nekaj dodatnega časa za izboljšanje stanja njegovega poškodovanega gležnja. Glede na to, je njegov nastop za pomembno božično tekmo proti Utahu," so med drugim zapisali v sporočilu iz teksaškega kluba. Na seznamu odsotnih oziroma tistih, ki so morali v samoizolacijo so poleg Dončića in Burka še Tim Hardaway Jr., Reggie Bullock, Josh Green, Maxi Kleber. Dallas je sicer nazadnje s 114:102 premagal Minnesoto in ima v ligi polovičen izkupiček, 15 zmag in 15 porazov.

Težavam v ligi NBA sicer videti konca, tako so danes sporočili, da so prestavili še dve tekmi, Portland - Brooklyn in Chicago - Toronto. Tekma v Portlandu bi morala biti v noči s četrtka na petek, a Brooklyn nima na voljo vsaj osmih igralcev kot velevajo ligaška pravila.