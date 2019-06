Dončića prihodnjo sezono čaka tekma v Mehiki

Dallas in Detroit se bosta pomerila 12. decembra, Phoenix in San Antonio pa dva večera pozneje. "Imeli smo odlično izkušnjo, ko smo leta 2017 v Ciudadu gostili dve tekmi rednega dela in celotna organizacija se veseli vrnitve v Mehiko prihodnjo sezono kot domača ekipa," je dejal predsednik Phoenixa Jason Rowley.

To bosta 29. in 30. tekma lige NBA v Mehiki od leta 1992, kar je največ v kateri koli državi izven ZDA in Kanade. To bo tudi četrta zaporedna sezona, ko bosta dve tekmi rednega dela svoja zmagovalca dobili v mehiški prestolnici.

"Tekme NBA v Ciudad de Mexiku so glavni del naših prizadevanj, da bo dosegli in vključili košarkarske navijače po Mehiki in Latinski Ameriki. Z rekordnimi štirimi moštvi, ki bodo prihodnjo sezono obiskale Mehiko, pričakujemo, da se bo znatno povečalo zanimanje in navdušenje okoli teh tekem in drugih naših dogodkov," je ob tem povedal komisar lige Adam Silver.