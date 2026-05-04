Košarka

Dončića še nekaj časa ne bo: Ni blizu vrnitve

Los Angeles, 04. 05. 2026 17.30 pred 33 minutami 2 min branja 3

Avtor:
S.V.
Luka Dončić

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je po poškodbi zadnje stegenske mišice že pridružil ekipi Los Angeles Lakers, a njegova vrnitev na parket še ni blizu. Po ocenah iz ZDA naj bi bil najzgodnejši realističen datum povratka šele 12. maj, ko bo na sporedu četrta tekma serije proti Oklahoma City Thunder.

Lakersi bodo začetek polfinalne serije končnice zahodne konference proti favorizirani Oklahomi odigrali brez Luke Dončića. Slovenski zvezdnik, ki okreva po poškodbi zadnje stegenske mišice, namreč še ni blizu vrnitve na parket.

Luka Dončić in Austin Reaves
FOTO: AP

Dončić je poškodbo utrpel v začetku aprila, prav proti Oklahomi, pozneje pa odpotoval v Madrid na specializirano zdravljenje. Čeprav se je medtem že vrnil v ZDA in znova pridružil ekipi, po poročanju ameriških medijev pri delu na parketu še ni naredil pomembnejšega koraka naprej. Ključna težava ostajata predvsem tek in igra s kontaktom oziroma igra pet na pet.

Po besedah športnega zdravnika Jesseja Morsa takšna poškodba običajno zahteva od šest do osem tednov popolnega okrevanja. Ob naprednih metodah zdravljenja se lahko čas odsotnosti skrajša na približno štiri do šest tednov, a Dončić po njegovem mnenju še ni v fazi, ki bi napovedovala skorajšnjo vrnitev. "Zato ni blizu vrnitve," je pojasnil Morse.

Specialist športne medicine ocenjuje, da bi bil najhitrejši realističen povratek slovenskega reprezentanta šele na četrti tekmi serije, ki bo 12. maja v Los Angelesu. "Mislim, da je realno najhitrejši možni povratek Dončića v torek, 12. maja, na četrti tekmi serije," je dodal Morse.

Za Lakerse bo tako ključno, da v prvih tekmah ostanejo konkurenčni. Če bi jim uspelo ukrasti eno od prvih dveh tekem v gosteh ali zmagati na prvi domači tekmi, bi se lahko izognili zaostanku z 0:3, še preden bi Dončić sploh imel možnost za povratek.

Morse je bil kritičen tudi do dosedanjega poteka rehabilitacije. "Kakršnakoli zdravljenja so opravili v Španiji, po mojem mnenju niso bila dovolj učinkovita, saj bi moral biti, če bi uporabili pravi izdelek, količino in tehniko, v tem trenutku že precej dlje v procesu okrevanja," je zapisal.

Da Dončića na začetku serije ne gre pričakovati, je poročal tudi dobro obveščeni Shams Charania z ESPN. Lakersi naj bi njegovo stanje ocenjevali iz tedna v teden, brez vnaprej določenega datuma vrnitve.

košarka luka dončić nba los angeles lakers

KOMENTARJI3

Banion
04. 05. 2026 18.03
do sedaj jim je tudi brez dončiča šlo dobro
Amor Fati
04. 05. 2026 17.44
🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
wsharky
04. 05. 2026 17.39
bo vsaj ta čas upam, da preživljal v družbi otrok, ki naj bi jih imel tako zelo rad, ne pa v popivanju z očetom Saškotom in v družbi breskvice in hurškice
