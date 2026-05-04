Dončića še nekaj časa ne bo: Ni blizu vrnitve

Lakersi bodo začetek polfinalne serije končnice zahodne konference proti favorizirani Oklahomi odigrali brez Luke Dončića. Slovenski zvezdnik, ki okreva po poškodbi zadnje stegenske mišice, namreč še ni blizu vrnitve na parket.

Luka Dončić in Austin Reaves

Dončić je poškodbo utrpel v začetku aprila, prav proti Oklahomi, pozneje pa odpotoval v Madrid na specializirano zdravljenje. Čeprav se je medtem že vrnil v ZDA in znova pridružil ekipi, po poročanju ameriških medijev pri delu na parketu še ni naredil pomembnejšega koraka naprej. Ključna težava ostajata predvsem tek in igra s kontaktom oziroma igra pet na pet. Po besedah športnega zdravnika Jesseja Morsa takšna poškodba običajno zahteva od šest do osem tednov popolnega okrevanja. Ob naprednih metodah zdravljenja se lahko čas odsotnosti skrajša na približno štiri do šest tednov, a Dončić po njegovem mnenju še ni v fazi, ki bi napovedovala skorajšnjo vrnitev. "Zato ni blizu vrnitve," je pojasnil Morse.

Specialist športne medicine ocenjuje, da bi bil najhitrejši realističen povratek slovenskega reprezentanta šele na četrti tekmi serije, ki bo 12. maja v Los Angelesu. "Mislim, da je realno najhitrejši možni povratek Dončića v torek, 12. maja, na četrti tekmi serije," je dodal Morse. Za Lakerse bo tako ključno, da v prvih tekmah ostanejo konkurenčni. Če bi jim uspelo ukrasti eno od prvih dveh tekem v gosteh ali zmagati na prvi domači tekmi, bi se lahko izognili zaostanku z 0:3, še preden bi Dončić sploh imel možnost za povratek.

