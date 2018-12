Nekoč so ju primerjali, zdaj Rubio pravi: Dončić bo najboljši

Po porazu ekipe Utah Jazz na tekmi s San Antonio Spursi je Ricky Rubio, ki je nekoč veljal za zlatega dečka španske košarke, za madridski dnevnik MARCAspregovoril o izjemnem začetku NBA-kariere Luka Dončića. 19-letni Ljubljančan se je v vrstah Dallas Mavericksov zaenkrat znašel odlično, Rubio pa meni, da najboljše šele prihaja.

Zanimivo je, da so Dončića v preteklosti kar nekajkrat primerjali ravno s katalonskim branilcem, ki so ga tako kot Luka z 19 leti izbrali na naboru, in sicer petega po vrsti (Minnesota Timberwolves). Realovec Dončić je bil letos izbran kot tretji s strani Atlanta Hawksov, je pa verjetno v vsega nekaj tekmah že dosegel in presegel Rubia, ki zdaj igra za Utah.

'Je zelo poseben igralec'

"Vedel sem, česa je sposoben, to pa zaradi predstav pri Real Madridu. Ljudje so mislili, da je to počel na kakšni univerzi, toda gre za najboljšo evropsko ekipo lanskega leta,"se je zadržanih napovedi pred Dončićevimi prvimi tekmami v NBA dotaknil Rubio. "Zelo težko je biti najkoristnejši igralec svoje ekipe z 18 leti, velikokrat je nosil ekipo na hrbtu. Zelo poseben igralec je," je v Dallasu bližnjem San Antoniu nadaljeval 28-letnik iz El Masnouja.

RICKY

"Nerad preveč govorim o njem, da tako ne bi ustvaril prevelikih pričakovanj, a je eden izmed tistih igralcev, o katerih moraš govoriti. Po mojem mnenju bo zelo nevaren igralec in najboljši Evropejec vseh časov,"je bil jasen Rubio.

Dodal je še: "Vem, kako težko je priti sem tako mlad z zelo velikimi pričakovanji. Včasih te to zavede. Na koncu si želiš le igrati košarko in uživati v tem športu. A mislim, da je Luka zelo zrel, to kaže že od začetka kariere v NBA in vidi se, da je neverjeten vodja."

DONCIC

Ko sta se nazadnje pomerila v ligi NBA, se je zgodilo ... tole: