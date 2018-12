Dončića tepli in tepli, a to ga ni zaustavilo: nor koš, ki polni naslovnice

Tekma z Atlanto bo za Luko Dončića vselej nekaj posebnega, saj je prav to ekipa, ki ga je izbrala na naboru, nato pa poslala v Dallas kot zamenjavo za novinca Traea Younga. Temu je tokrat uspelo izenačiti strelski dosežek Dončića (24 točk, k temu pa je dodal še 10 skokov). Luki je tokrat uspel dvojni dvojček (24 točk in 10 skokov), ob tem pa je zbral še šest podaj.

Atlanta je bila v boju z Dallasom sila motivirana, Dončića so celoten prvi polčas pošteno tepli. Poleg že videne akcije je prišlo do konflikta v zaključku polčasa, ko je Kent Bazemoreudaril Dončića v obraz že po izteku igralnega časa. Sodniki so zadevo pregledali v videoposnetku, a se za sankcije niso odločili.