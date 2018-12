Dončića z Dallasom čakata zaporedni tekmi z Westbrookovo Oklahomo

Oklahoma - Dallas

Dallas je s 16 zmagami in 18 porazi na 12. mestu zahodne konference, v končnico pa vodi le prvih osem mest. Mavericksom je razpored lige ob koncu leta kar dvakrat ponudil po dve zaporedni tekmi z isto zasedbo. Najprej so odigrali dve zaporedni tekmi z zasedbo New Orleans Pelicans (ena zmaga in en poraz), sedaj jih čakata dve tekmi z moštvom Oklahomo City Thunder.

Prvi zvezdnik Oklahome je Russell Westbrook, prvi v moštvu po doseženih skokih in podajah, prvi strelec moštva pa je Paul George. Oklahoma je v dobri formi, zmagali so na petih od zadnjih sedmih tekem, na lestvici Zahoda so na visokem tretjem mestu (22:12).

Dallas prva tekma čaka v noči na ponedeljek po slovenskem času v domači dvorani, večer pozneje pa še na gostovanju v Oklahomi. Luka Dončić, prvi strelec Dallasa (v povprečju 19.5 točke na tekmo), je znova zablestel na zadnji tekmi, ko je proti New Orleansu dosegel 34 točk (osebni rekord v NBA), a so Mavericski izgubili. Dallas veliko bolje igra pred svojimi navijači, kjer so izgubili le tri od sedemnajstih odigranih tekem, veliko slabše jim gre v gosteh (2 zmagi, 15 porazov).

