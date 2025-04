Dončić se spominja: Ko sem izvedel za trade, je za vse 'plačal' telefon

Luka Dončić je priznal, da je 2. februarja 2025 doživljal pravo nočno moro. V (prvem) pogovoru "ena na ena" za ameriške medije je premierno razkril, da je ob novici, da je del zgodovinske menjave med Dallasom in Los Angelesom, ki je zavzemala Anthonyja Davisa in 26-letnega Ljubljančana, povsem izgubil glavo. "Vse skupaj pa je plačal telefon, ki sem ga zabrisal ob tla," je po pol tretjem mesecu, odkar se je zgodil trade, veliko bolj sproščeno in dobro razpoložen razpredal zlati slovenski košarkarski deček.