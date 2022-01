Dončićev 42. trojni dvojček kariere, z naslednjim že v 'top 10' vseh časov

Skupno pa je to bil že 42. trojni dvojček Dončića v Ligi NBA. In to kljub temu, da šteje vsega 22 let. To pa pomeni, da mu le še en trojni dvojček manjka do tega, da ujame Fata Leverja, ki ima na desetem mestu lestvice vseh časov 43 trojnih dvojčkov. Na tej sicer s 193 trojnimi dvojčki vodi Russell Westbrook, sledijo legendarni Oscar Roberston (181), Magic Johnson (138), Lukov zdajšnji trener Jason Kidd (102) in Wilt Chamberlain (78). Ko bo Luka ujel desetega Fata Leverja (43), bo potem potreboval kar nekaj časa, da se prebije do Larryja Birda, ki na devetem mestu lestvice domuje z 59 trojnimi dvojčki.