Dončićev Dallas bo na prvi domači tekmi napadal vodstvo

Luka Dončić in Kyrie Irving FOTO: AP

Luka Dončić in njegovi soigralci so v Los Angelesu, po razočaranju na prvi tekmi, na drugem obračunu prikazali pravi obraz, s čimer so prišli do (pre)pomembne zmage v gosteh. Ključ do uspeha je bila izjemna igra v obrambi, ki je zvezdniški zasedbi pod vodstvom Tyronna Lua dopustila zgolj 93 točk.

Clippersi so, kar se medsebojnih obračunov v letošnji sezoni tiče, tako dosegli najmanj točk doslej. Ekipi sta se namreč v aktualni sezoni pomerili že petkrat, trikrat so bili uspešnejši košarkarji iz Los Angelesa, dvakrat pa Mavericksi. Kako bo tokrat? Bodo Kawhi Leonard, Paul George, James Harden in Russell Westbrook znova pokleknili pred oviro, ki jo tvorita Luka Dončić ter Kyrie Irving?

Paul George, James Harden in Kawhi Leonard v obrambi pazijo na Jadena Iveya. FOTO: AP

V taboru gostov pred tekmo priznavajo, da bodo morali prikazati boljšo predstavo, v kolikor bodo želeli doseči zmago. "Dallas je zelo fizična ekipa, ampak takšno košarko se igra v končnici. Opravili so odlično delo, da so napolnili raketo, zato lahkih košev ni bilo veliko. Ampak to ne sme biti izgovor, morali bomo biti boljši," je dejal George.

Pri Dallasu ne morejo računati na Tima Hardaway Jr., vprašljiv pa je Daniel Gafford. Kljub temu se pri domači zasedbi zanašajo, da jih bo do zmage ponesla tudi dodatna podpora s tribun. "Moramo biti lačni. Vemo, da nas lahko premagajo tudi na našem terenu. Pametno moramo ravnati s posestjo, igrati s pravim tempom. Zavedamo se, kako pomembno je, da proti njim zadevamo odprte mete in jim nato v obrambi zagrenimo življenje, kolikor je le mogoče," je dejal trener Jason Kidd.

Četrta tekma, ki bo prav tako v dvorani American Airlines Center, bo na sporedu v nedeljo zvečer ob 21.30 s prenosom na Kanalu A in VOYO.