Dončićev Dallas proti Indiani lovi 21. zmago v sezoni

TEKMA



Tokratna tekmeca - slovenske ljubitelje najmočnejše košarkarske lige na svetu NBA seveda precej bolj zanima, kako se bo v noči na nedeljo ob 1. uri zjutraj odrezal Dallas zaradi izjemnega Luke Dončića - bosta v dvoboj vstopila z ne ravno najboljšo popotnico zadnjih domačih porazov.



Če je Indiana doživela pravo malo katastrofo proti Philadelphii (96:120), so Mavericksi na drugi strani dolgo časa prepričljivo vodili na tekmi proti San Antoniu, a v zadnji četrtini nerazumljivo popustili in si z novim porazom (101:105) dodatno otežili pot do končnice v letošnji sezoni. Z razmerjem zmag in porazov 20-24 bodo varovanci Ricka Carlisla na zelo zahtevnem gostovanju pri trenutno tretjeuvrščenem moštvu vzhodne konference, ki ima na svojem kontu po 44 odigranih tekmah 29 zmag in 15 porazov, iskali pot do prepotrebne zmage. Ta bo lažje dosegljiva s precej boljšo igro v obrambi in priključitvijo še kakšnega košarkarja že tako superiornemu slovenskemu superzvezdniku v napadu, kjer se ob občasno dobrem večeru DeAndreja Jordana in Wesleya Matthewsa drugi še zaenkrat 'skrivajo' za učinkom nekdanjega člana madridskega Reala.