Dončićev Dallas uničil drugouvrščeno ekipo zahoda

Luka Dončić je obračun proti kakovostnemu nasprotniku, ki si je na zadnjem obračunu privoščil spodrsljaj proti ekipi Utah Jazz, otvoril z dvema zadetima metoma za tri točke, košarkarji Dallasa pa so po slabih štirih minutah igre vodili s 13:2. Varovanci Jasona Kidda , ki je že v prvi četrtini v ogenj poslal novinca P.J. Washingtona in Daniela Gafforda , so nadaljevali s sijajno predstavo in po osmih minutah igre vodili z izidom 32:15. Gledalce v American Airlines Centru je še naprej navduševal slovenski zvezdnik, ki je z atraktivnimi asistencami skrbel za točke svojih soigralcev. Košarkarji Oklahome v prvi četrtini, ki se je končala z rezultatom 47:30, niso našli načina za zaustavitev izjemno razigranih Teksačanov.

Po zadržanem začetku druge četrtine se je Dallas v nadaljevanju ponovno razigral in zbežal na 19 točk prednosti (56:37). Sledile so minute, v katerih so Mavsi nizali napako za napako, Oklahoma pa je to uspešno izkoriščala in se s 15 zaporednimi točkami približala na štiri točke zaostanka (56:52). Dončić in druščina so se naposled le pobrali in uspeli ohraniti svojo prednost, ekipi pa sta na odmor odšli ob rezultatu 71:62.

Dallas v nadaljevanju ni popuščal in po petih minutah igre v nadaljevanju izenačil najvišjo prednost na tekmi (90:71). Domačini so imeli majhne težave v obrambi, kjer so Joshu Giddeyju dopustili nekaj odprtih metov za tri točke, so bili pa na drugi strani odlični v napadu in na ta račun ohranjali lepo prednost. Borbeni Kiddovi varovanci so tudi v nadaljevanju navduševali navijače, tretjo četrtino pa zaključili z 21 točkami prednosti (110:89).

Po štirih minutah zadnje četrtine je prednost Dallasa znašala že 30 točk. Mavericks so tekmo mirno pripeljali do konca in slavili z rezultatom 146:111.