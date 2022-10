Dončićev Dallas v Celju odpira prvi tovrstni igrišči v Evropi

Kot so še pojasnili na MO Celje, bosta igrišči namenjeni rzvoju mladih celjskih košarkarjev. Igrišče MAVS, ki je pri dijaškem domu na Ljubljanski cesti 21, je v celoti financiral klub iz Teksasa. Drugo igrišče, poimenovano po slovenskem zvezdniku Luki Dončiću , pa so pri Dallasu sofinancirali. Nahaja se na Mariborski cesti 111. Na Mestni občini Celje so sporočili še, da bodo ob igrišču Dončić posadili 15 dreves.

Trend postavljanja novih košarkarskih igrišč v sodelovanju z vidnimi akterji košarke pri nas je v porastu. Zlati kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić je s svojo fundacijo odprl že štiri, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in Laškem. V prestolnici, zraven naše medijske hiše, ima svoje igrišče tudi Luka Dončić. Nekdanji svetovni prvak z Jugoslavijo in komentator tekem na naših programih Peter Vilfan pa je to poletje prenovil igrišča v Strunjanu, kjer je že 26. leto potekal njegov košarkarski tabor za mlade.