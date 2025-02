Dončičev debi v dresu Lakersov se obeta prej, kot je bilo moč pričakovati

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V športnem svetu še naprej odmeva selitev Luke Dončića k Los Angeles Lakers. Prihoda njihovega novega super zvezdnika so se razveselili tudi pri moštvu iz mesta angelov. Direktor kluba Rob Pelinka je Slovenca med drugim označil za predanega osvajanju naslovov, klub pa je že prvi dan senzacionalnega posla potrdil, da bo slovenski košarkarski as nosil številko 77. Da bo še naprej nosil številko 77, čeprav v zlato-vijoličastih barvah, je razvidno tudi iz dobrodošlice, ki jo je klub objavil na omrežju X. S tem bo postal prvi igralec v sloviti zgodovini 17-kratnih prvakov lige NBA s to številko.