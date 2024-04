Dončićev dres (šele) šesti najbolj prodajani

V ligi NBA največ štejejo naslovi prvaka, sledijo individualne nagrade, med katerimi sta najbolj zaželena naziva najkoristnejšega igralca rednega dela in finalne serije. A najmočnejša košarkarska liga je tudi ogromen finančni stroj, v katerem veliko vlogo pri statusu košarkarjev igrajo tudi sponzorske pogodbe in njihova splošna priljubljenost ter prepoznavnost v javnosti. Odlično merilo "uspeha" košarkarjev je tudi lestvica najbolj prodajanih dresov.

Na prvem mestu se je tokrat znašel štirikratni NBA prvak, enkratni najkoristnejši igralec (MVP) finalne serije in dvakratni MVP rednega dela Stephen Curry . Sledi mu prav tako štirikratni prvak in lastnik štirih nazivov MVP rednega dela in finalne serije. Njuni imeni na vrhu tega seznama nista presenečenji, saj sta oba že leta najbolj priljubljena košarkarja na svetu. Na tretjem mestu se je rahlo presenetljivo znašel mlajši košarkar Bostona Jayson Tatum , ki v svoji karieri še ni prejel ene od velikih individualnih nagrad, čeprav je redni del sezone z Bostonom končal z najboljšim izkupičkom zmag (64-18) v ligi.

"Šele" na šestem mestu se nahaja Slovenec Luka Dončić, ki ima za seboj izjemen redni del sezone. Zaključil ga je s povprečjem 33,9 točke, 9,2 skoka in 9,8 podaje. Zagotovo bo že petič v šestih sezonah izbran v najboljšo peterko lige, kar bo novi neverjeten dosežek v izvrstni karieri. Skoraj zagotovo pa ne bo postal najkoristnejši igralec rednega dela, saj bo ta naziv po vsem sodeč še tretjič pripadel enkratnemu prvaku, MVP-ju finalne serije in dvakratnemu MVP-ju rednega dela sezone Nikoli Jokiću. Čeprav mu to zagotovo ne bo pomenilo nič, se Dončić lahko tolaži z dejstvom, da se je Jokić na seznamu najbolj prodajanih dresov znašel na 13. mestu. Lanski MVP rednega dela Joel Embiid se je znašel mesto pred njim, na 12. mestu. Presenetljivo se je na tem seznamu pred njim (10. mesto) znašel njegov klubski soigralec Tyrese Maxey, ki je do zdaj v svoji karieri zgolj enkrat nastopil na tekmi All star.