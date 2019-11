Dončić postal tretji v zgodovini lige NBA z izjemno mesečno statistiko

Luka Dončić je znova prispeval levji delež k zmagi Dallasa, Mavericksi so slavili v Phoenixu s 120:113, Ljubljančan je dosegel kar 42 točk. S to zmago je Dallas zaokrožil izjemen november, kjer je bil prvo ime prav Dončić. V povprečju je v tem mesecu na tekmo (odigral jih je 15) dosegal po 32.4 točke, 10.3 skoka in 10.4 podaje. S tem je postal šele tretji košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v koledarskem mesecu (najmanj pet odigranih tekem) dosegel trojnega dvojčka ob povprečju 30 doseženih točk. To je pred tem uspelo legendarnemu Oscarju Robertsonu (osemkrat) in Russllu Westbrook u(dvakrat).