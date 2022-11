Dončićev jubilej, ob katerem je bil Čančarjev Denver brez moči

Košarkarji Dallasa so izkoristili dejstvo, da so Denver Nuggets v Teksas prišli močno oslabljeni. Manjkali so trije ključni košarkarji: dvakratni MVP lige Nikola Jokić, Jamal Murray in Aaron Gordon. Domači so na krilih Luke Dončića že ob polčasu vodili za 18 točk, v nadaljevanju pa niso dopustili, da bi bil zmagovalec obračuna še kdaj pod vprašajem. Trener Dallasa Jason Kidd je v upanju na čim bolj mirno končnico Dončića pustil v igri tudi na začetku zadnje četrtine, ko je bil zaostanek Vlatka Čančarja in soigralcev že večji od 20 točk.

Vrhunci Luke Dončića proti Denver Nuggets: