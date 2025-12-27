Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončićev košarkarski prijatelj Reaves s parketa odsoten vsaj mesec dni

Los Angeles, 27. 12. 2025 09.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M. STA
Austin Reaves

Po poročanju številnih ameriških medijev bo eden od nosilcev igre košarkarske ekipe Los Angeles Lakers Austin Reaves zaradi poškodbe leve mečne mišice z igrišč odsoten najmanj en mesec. Odsotnost Reavesa bo nov udarec za jezernike, ki jih težave s poškodbami pestijo že celotno sezono.

Austin Reaves
Austin Reaves
FOTO: Profimedia

Na zadnji tekmi ekipe Los Angeles Lakers se je Austin Reaves vrnil v začetno peterko, a se je njegov povratek kmalu končal, saj je na parketu ostal zgolj 15 minut in tako izpustil celoten drugi polčas. Reaves je sicer s klopi igral tudi na tekmi proti Phoenix Suns, ki jo je kalifornijska zasedba visoko izgubila s 132 : 108 in na kateri ni nastopil slovenski košarkarski as Luka Dončić.

27-letni Američan je zaradi težav z levo mečno mišico izpustil že tri tekme na začetku meseca, zdaj pa bo s parketa odsoten še vsaj štiri tedne. Takoj po poškodbi na božični tekmi je opravil preiskavo z magnetno resonanco, ki je potrdila sume, da gre za nateg mišice v nogi. Zdravniška ekipa jezernikov bo po mesecu prisilnega počitka znova ocenila njegovo stanje, ali se je sposoben znova vrniti pod obroč.

Austin Reaves vs Sacramento
Austin Reaves vs Sacramento
FOTO: Sofascore.com

Reaves sicer igra najboljšo sezono v karieri, v povprečju dosega 26,6 točke in 6,3 asistence na tekmo. Posebej na začetku sezone, ko sta bila nekaj časa odsotna Dončić in LeBron James, je strelske vajeti prevzel v svoje roke. Na oktobrski tekmi proti kraljem iz Sacramenta je z 51 doseženimi točkami postavil tudi osebni rekord. Kar štiri od njegovih petih najuspešnejših strelskih tekem v karieri so bile v trenutni sezoni.

Na obračunu proti Dallas Mavericks sta Slovenec in Američan skupaj dosegla kar 73 točk, Reaves jih je imel tri več od Dončića. Poleg odličnega sodelovanja na parketu pa sta očitno skovala tudi zelo dobro prijateljstvo onkraj košarkarskih igrišč. V številnih intervjujih po tekmi sta zbijala šale na račun drugega in si malce nagajala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če je ocena zdravniške ekipe pravilna, bo Reaves odsoten do 26. januarja, kar pomeni, da bo izpustil 15 tekem. V tem primeru bo to prva od zadnjih petih sezon, ko 27-letnik ne bo presegel meje 60 odigranih tekem. To pomeni, da na koncu sezone ne bo upravičen do osvojitve katere koli individualne trofeje ali uvrstitve v eno izmed treh ekip "all-NBA". Po pravilih mora igralec odigrati vsaj 65 tekem, da je lahko izbran za katerega od teh nazivov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
los angeles lakers austin reaves luka dončić poškodba

Chicago Bulls do pete zaporedne zmage, poraz Detroita

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
zadovoljna
Portal
Skrivna poroka lepe manekenke
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne
Kako pravilno nositi kapuco?
Kako pravilno nositi kapuco?
vizita
Portal
Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
cekin
Portal
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
moskisvet
Portal
Smučanje v Bosni: Kam lahko greste in kakšne so cene?
Veste, kdo je to?
Veste, kdo je to?
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
okusno
Portal
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425