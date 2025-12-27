Dončićev košarkarski prijatelj Reaves s parketa odsoten vsaj mesec dni

Austin Reaves FOTO: Profimedia

Na zadnji tekmi ekipe Los Angeles Lakers se je Austin Reaves vrnil v začetno peterko, a se je njegov povratek kmalu končal, saj je na parketu ostal zgolj 15 minut in tako izpustil celoten drugi polčas. Reaves je sicer s klopi igral tudi na tekmi proti Phoenix Suns, ki jo je kalifornijska zasedba visoko izgubila s 132 : 108 in na kateri ni nastopil slovenski košarkarski as Luka Dončić. 27-letni Američan je zaradi težav z levo mečno mišico izpustil že tri tekme na začetku meseca, zdaj pa bo s parketa odsoten še vsaj štiri tedne. Takoj po poškodbi na božični tekmi je opravil preiskavo z magnetno resonanco, ki je potrdila sume, da gre za nateg mišice v nogi. Zdravniška ekipa jezernikov bo po mesecu prisilnega počitka znova ocenila njegovo stanje, ali se je sposoben znova vrniti pod obroč.

Reaves sicer igra najboljšo sezono v karieri, v povprečju dosega 26,6 točke in 6,3 asistence na tekmo. Posebej na začetku sezone, ko sta bila nekaj časa odsotna Dončić in LeBron James, je strelske vajeti prevzel v svoje roke. Na oktobrski tekmi proti kraljem iz Sacramenta je z 51 doseženimi točkami postavil tudi osebni rekord. Kar štiri od njegovih petih najuspešnejših strelskih tekem v karieri so bile v trenutni sezoni. Na obračunu proti Dallas Mavericks sta Slovenec in Američan skupaj dosegla kar 73 točk, Reaves jih je imel tri več od Dončića. Poleg odličnega sodelovanja na parketu pa sta očitno skovala tudi zelo dobro prijateljstvo onkraj košarkarskih igrišč. V številnih intervjujih po tekmi sta zbijala šale na račun drugega in si malce nagajala.

Če je ocena zdravniške ekipe pravilna, bo Reaves odsoten do 26. januarja, kar pomeni, da bo izpustil 15 tekem. V tem primeru bo to prva od zadnjih petih sezon, ko 27-letnik ne bo presegel meje 60 odigranih tekem. To pomeni, da na koncu sezone ne bo upravičen do osvojitve katere koli individualne trofeje ali uvrstitve v eno izmed treh ekip "all-NBA". Po pravilih mora igralec odigrati vsaj 65 tekem, da je lahko izbran za katerega od teh nazivov.