Dončićev najljubši soigralec predčasno prekinil pogodbo. So Lakersi v težavah?

V ligi NBA se je uradno začelo obdobje, v katerem lahko prosti igralci podpišejo nove pogodbe. Pri Los Angeles Lakers nameravajo to obdobje izkoristiti sebi v prid in v moštvo pripeljati številne okrepitve. Še pred tem bo moralo novo vodstvo kluba poskrbeti za svoje igralce, ki lahko to poletje zapustijo klub. Eden od njih bi lahko bil tudi zvezdnik LeBron James, ki se je naposled odločil z Lakersi podaljšati sodelovanje do konca prihodnje sezone. Enako pa ni storil eden od Dončićevih najljubših soigralcev Dorian Finney-Smith.