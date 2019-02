Utah še pomni zgodovinskih -50 v Dallasu

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić zaradi poškodbe desnega gležnja ni igral na domači tekmi proti ekipi Denver Nuggets kjer je vnovič blestel odlični Srb Nikola Jokić, Dallaspa je bil poražen tretjič v nizu. Če bo 19-letni Ljubljančan v Salt Lake Cityju zaigral bo znano tik pred tekmo. Slovenec je potoval z ekipo, a se bo o njegovem nastopu odločalo pred dvobojem v olimpijskem mestu.

Mavericks upajo, da bodo v seriji dveh gostovanj znova lahko računali na Dončića, a je prav mogoče, da ne bo igral niti dva dni pozneje proti Los Angeles Clippers. Slednji so na zadnjem, osmem mestu, ki še vodi v končnico na zahodu; Dallas je 12., sedem zmag za ekipo iz mesta angelov. Spomnimo, Dallas Mavericks z Luko Dončičem so v domači dvorani na začetku novembra s 118:68 premagali Utah Jazz. Dallas je v obračunu z Utahom v drugem polčasu prikazal ples mačke z mišjo. Gostje so dosegli vsega 22 točk in doživeli najhujši poraz po marcu 1979, ko jih je za 56 točk premagal Milwaukee. Dončić je v statistiko vpisal 13 točk, šest skokov ter po dve podaji in ukradeni žogi. "Še dobro pomnimo tisto tekmo. Čeprav je od takrat minilo že kar nekaj mesecev in smo odigrali že veliko tekem, pa nam ostaja cmok v grlu po tisti katastrofi. Tudi zato bomo bolj motivirani. Sploh, ker nastopamo pred našimi navijači. Poleg tega je sedaj vsaka tekma zelo pomembna v boju za obstanek," je zaESPNpovedal Avstralec v taboru Utaha Joe Ingles, ki je vrsto let igral v Evropi.