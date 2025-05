Jalen Brunson okronan za najboljšega igralca v ključnih trenutkih

OGLAS

Ta, še sorazmerno nova nagrada (podeljena tretjič) se podeli igralcu, ki je v določeni sezoni bil najboljši v napetih, izenačenih zaključkih tekem. O dobitniku je letos odločilo sto novinarjev in strokovnjakov z vsega sveta, ki so izbirali med tistimi, ki so jih izpostavili trenerji ekip NBA.

Luka Dončić in Jalen Brunson

Statistično gledano je bil Jalen Brunson v kritičnih delih tekem najbolj učinkovit igralec sezone. Beležil je povprečno 5,6 točke v ključnih trenutkih, ki zajemajo vse napade v zadnjih petih minutah tekme, ko je rezultat znotraj petih točk razlike. Zadel je tudi največ metov iz igre (52), medtem ko je zbral drugo največje skupno število točk (156) in tretje največje število asistenc (28) v teh trenutkih. V ključnih trenutkih je imel 51,5-odstoten met iz igre in 84-odstoten met s črte prostih metov. New York Knicks so na 28 tekmah, v katerih je Brunson igral v ključnih situacijah, zmagali 17-krat in izgubili 11-krat. V zadnjih 30 sekundah teh iger je metal 11-17 ali 6,7 odstotka, vključno s 4-8 za tri točke. V tej sezoni je Brunson na 65 tekmah v povprečju beležil 26 točk in 7,3 asistence na tekmo v 35 minutah igre. Bil je osmi v ligi tako po številu doseženih točk kot po asistencah na tekmo. Že drugič zapored je bil izbran v ekipo All-Star. Glasovanje za nagrado, ki so ga nadzorovali pri neodvisni računovodski družbi Ernst & Young LLP, je pokazalo prepričljivo Brunsonovo zmago. Prejel je 70 odstotkov glasov za prvo mesto. Med finalisti sta bila tudi trikratni MVP lige Nikola Jokić iz Denver Nuggets, ki je končal na drugem mestu s 26 glasovi za prvo mesto, in Anthony Edwards iz Minnesota Timberwolves, ki je prejel le 2 glasova za prvo mesto in bil tretji.