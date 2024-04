Dončićev nekdanji soigralec z novo izjemno predstavo ustavil mogočni Boston

Prvi strelec Knicks, ki so si tekmo prej zagotovili končnico, zdaj pa se borijo kar za drugo mesto na vzhodu, je bil Jalen Brunson , ki je dosegel 39 točk. Tako Knicks kot Bucks imajo do konca rednega dela sezone na sporedu še dve tekmi.

"Ta poraz boli, a morda to potrebujemo, da se bomo v končnico odpravili z 'ubijalsko' miselnostjo," je dejal domači center Kristaps Porzingis, potem ko je Boston izgubil drugič zaporedoma. "Danes nismo pokazali tega, kar nas krasi. To ni bila ekipa, ki jo obožujejo naši navijači. Verjemite, da se bomo spet pojavili, ko bo treba. Vemo, kaj je naš cilj."

"Dobro smo zadevali in odigrali prave poteze," je dejal Brunson po zmagi: "Zavedamo se, da so gospodarji na vzhodu. Kadar koli igraš proti njim, je to vedno dobro merilo, da vidiš, kje si. Igrali smo precej dobro, a vemo, česa so sposobni. Nocoj nam je uspelo."

Golden State Warriors pa so z zmago v gosteh proti Portland Trail Blazers s 100:92 izrinili Los Angeles Lakers z devetega mesta na zahodu, obe ekipi bi se v tem primeru srečali v dodatnih kvalifikacijah za končnico. Gosti so šele z nizom 11:0 v zadnjih minutah preobrnili tekmo, super zvezdnik Stephen Curry je bil prvi mož bojevnikov z 22 točkami, osmimi podajami in sedmimi skoki.

New Orleans Pelicans pa so s 135:123 v gosteh proti Sacramento Kings ohranili šesto mesto na zahodu, ki bi pomenilo zanesljivo uvrstitev v končnico, ki pa je še niso potrdili.

Mesto pred njimi so Dallas Mavericks Luke Dončića, ki so si pred dnevi zagotovili končnico in se bodo v prvem krogu pomerili z Los Angeles Clippers. Kings ostajajo osmi, a Warriors in Lakers za njimi imajo enak izkupiček v dosedanjem delu sezone s 45 zmagami in 35 porazi.

Na tekmi moštev, ki nimajo več možnosti za nadaljevanje sezone, so košarkarji Utah Jazz v domači dvorani v Salt Lake Cityju s 124:120 premagali Houston Rockets, najslabša ekipa lige Detroit Pistons pa je doma s 105:127 klonila proti Chicago Bulls. Slednji so si z zmago zagotovili nastop v dodatnih kvalifikacijah za končnico.