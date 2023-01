Dončićev nekdanji trener: Je eden najpametnejših igralcev vseh časov

Znano je, da Tim MacMahon o Luki Dončiću trenutno piše knjigo, v svojem podkastu pa se z gosti redno pogovarja o Dallas Mavericksih in njihovem prvem zvezdniku. Nekdanji vodja razvoja igralcev pri Dallas Mavericksih Mike Procopio je z Luko Dončićem sodeloval prvo leto, ki ga je Slovenec preživel v ligi NBA. Takrat sta tesno sodelovala in Procopio je o Dončiću govoril z izbranimi besedami.

"Takoj sem videl, da je nekdo, ki je strokovnjak za zmagovanje. Seveda nisem mogel predvideti, da bo tako dober, kot je danes. Vedno najde način, da zmaga, in le peščica igralcev v zgodovini lige NBA je ugotovila, kako celotno moštvo nositi na svojih ramenih in zmagovati. Larryju Birdu je to uspelo v njegovi prvi sezoni v ligi. Jason Kidd je New Jersey Netse z dna lige popeljal do dveh zaporednih finalnih nastopov," je glavno kakovost Dončića in izbrano druščino, v kateri se giblje slovenski košarkar, izpostavil Procopio.

Nato je Procopio izpostavil še eno od mnogih prednosti enega glavnih favoritov za osvojitev letošnjega naziva MVP:"Že na prvem treningu je bilo jasno, da je točno vedel, kdaj in kam podati svojim soigralcem. Obstala razlika med igralcem, ki dosega 30 ali 35 točk na tekmo v moštvu, ki je povprečno, in igralcem, ki vse svoje soigralce postavi v položaj, v katerem lahko maksimalno izkoristijo svoje sposobnosti. Daleč najboljši zmagovalec v ligi je, saj vsako moštvo, v katerem igra, izkoristi do popolnosti. Spektakularno ga je gledati, saj je ogromna razlika med igralcem, ki dosega dobro statistiko, in igralcem, ki je tako kot on popeljal Slovenijo do tekme za medaljo na olimpijskih igrah," je nadaljeval pohvale za igralca, ki letos v povprečju dosega 34 točk, 9 skokov in 9 podaj.