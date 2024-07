Dončićev novi soigralec: 'Kar se tiče njegovih sposobnosti nima omejitev'

Dallas Mavericksi so manj kot mesec dni po koncu finala lige v moštvo za prihodnjo sezono pripeljali tri pomembne okrepitve. Poleg Najija Marshalla in Quentina Grimesa zagotovo najbolj izstopa štirikratni NBA prvak in nekdanji košarkar Golden Stata Klay Thompson. Vsi trije so stopili pred novinarje in seveda spregovorili tudi o Luki Dončiću.

Spoštovanje Luke Dončića do košarkarja, ki je z Warriorsi zrušil rekord po številu zmag v rednem delu sezone in osvojil kar štiri naslove v ligi NBA je že na daleč očitno, kar je potrdil tudi nekdanji soigralec Stephena Curryja. "Poslal mi je sporočilo in napisal kako navdušen je in jaz sem sem storil enako. Spomnim se, da sem mu po koncu finala zahodne konference leta 2022 dejal, da res dvigne raven svojih soigralcev. Kar se tiče njegovih sposobnosti nima omejitev. Mislim, da se ga je to dotaknilo in zelo dostojanstven je bil po porazu. Cenim nekoga, ki se ne boji velikih trenutkov in se bori do konca. Mislim, da bova izvlekla najboljše en iz drugega," je o dosedanjih kontaktih z Dončićem dejal Klay Thompson. Spomnimo, Luka Dončić in njegovi Mavericksi so v končnici leta 2022 v finalu zahoda izgubili 4:1 proti Warriorsom, ki so na čelu s Curryjem in Thompsonom osvojili svoj četrti naslov v osmih letih.

Luka Dončić in njegov novi soigralec v Dallasu Klay Thompson FOTO: AP icon-expand

"Še pred njegovim vstopom v ligo NBA sem gledal njegove posnetke iz Evrolige in mislil: 'Ta 18-letnik počne to odraslim moškim?' To je noro. Že po njegovem učinku v prvi sezoni v ligi je bilo jasno, da bo nekoč velik igralec. Leta 2019 nam je v dvorani Oracle dal trojni dvojček. Mislim, da se nam to ni zgodilo od Lebrona (Jamesa) ali Tima Duncana. Ko bom igral ob njem, KAI-ju (Kyriejem Irvingom op. a.) in ostalih fantih jim lahko pomagam pri ustvarjanju prostega prostora, zadevanju metov in igri v obrambi. Karkoli bo potrebno," je svoje občudovanje novega soigralca opisal Thompson.