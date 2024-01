Dončićev nov trojni dvojček premalo za razigrani Boston

Košarkarji Dallasa so v najmočnejši košarkarski ligi v noči na torek gostili trenutno vodilno moštvo prvenstva Boston Celtics in izgubili z izidom 110:119. Kljub vnovični odlični predstavi prvega zvezdnika Mavsov Luke Dončića, ki je dosegel že 64. trojni dvojček v karieri (33 točk, 18 skokov in 13 podaj), to ni bilo dovolj za uspeh proti kakovostnejši zasedbi Bostona. Kyrie Irving je dodal 23 točk.

Gostje iz mesta v zvezni državi Massachusetts so bili razen uvodne četrtine in delno tretjega dela igre, v katerem sta imela svoj šov glavna zvezdnika Dallasa Luka Dončić in Kyrie Irving, vseskozi v rezultatski prednosti. Dvakrat celo za 15 točk in enkrat za +16, kar je bilo na koncu dovolj za njihovo zmago v American Airlines Centru s 119:110. Čeprav slovenskemu reprezentančnemu kapetanu met z razdalje na začetku obračuna še ni stekel, pa je v nadaljevanju, kot že ničkolikokrat doslej, prevzel vajeti igre v svoje roke ter ob pomoči Irvinga in Jamesa Hardawayja mlajšega držal svoje moštvo v igri za zmago vse do zadnjih 12 minut dvoboja. Celtics so tudi tokrat dokazali, da imajo širši nabor kakovostnejših košarkarjev, saj so večji del srečanja s pametno in agresivno obrambo z moštvenim prevzemanjem nosilcev igre Dallasu onemogočali hitrejši pretok žoge.

In prav omenjena prvina košarkarske igre je ena od Dallasovih močnejših v dozdajšnjem delu sezone. Domači so sicer v uvodni četrtini izkoristili nekoliko zadržan začetek gostov, a sta v zaključku Jayson Tatum in Jaylen Brown poskrbela, da je prednost Dallasa pred začetkom druge četrtine znašala le +2 (26:24). V drugih 12 minutah obračuna pa so prišle do izraza številne prednosti Bostona. Ta je začel zadevati tudi z razdalje, kar je nekoliko ohromilo domače košarkarje, ki so si v enem trenutku priigrali 11 točk zaostanka. Lukovih šest vezanih točk je poskrbelo, da je bil zaostanek Dallasa ob polčasu znosnih -6 (59:65). Ko se je pri gostih v prvi polovici tretje četrtine v napadu razigral še Jrue Holiday, je, kot že omenjeno, prednost Celticsov narasla na +15. Dončić je v tem delu igre prispeval dodatnih 7 točk za skupno okroglih 20 in posledično nižanje gostujoče prednosti, ki j pred zadnjo četrtino znašala +11 (83:94).

Dončić, Irving in druščina so v poslednji del srečanja krenili odločneje v obrambi, a več kot do zaostanka od -7 niso prišli. Luka je v 40 minutah igre dosegel osmi trojni dvojček v dozdajšnjem delu sezone, sicer pa svojega skupno že 64. v karieri. Irving jih je dodal 23, Hardaway mlajši pa 20 ob porazu Mavsov z 110:119. Liga NBA, izid:

Dallas Mavericks - Boston Celtics 110:119 (26:24, 33:41, 24:29, 27:25)

(Luka Dončić: 33 točk, 18 skokov in 13 podaj za Dallas Mavericks).