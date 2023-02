Dončićev poklon velikanu: Ko imaš Jokića v svojem moštvu, si vedno favorit

Dallas Mavericksi v noči na četrtek proti Denver Nuggetsom niso mogli računati na Kyrieja Irvinga. Kljub 37 točkam Luke Dončića so Mavsi klonili s 118:109. Pri Nuggetsih je znova, kljub relativno skromnemu točkovnemu izkupičku, blestel aktualni dvakratni MVP lige Nikola Jokić, ki je dosegel 21. trojni dvojček sezone s 14 točkami, 13 skoki in 10 podajami. Po tekmi je Dončić izpostavil pomembnost srbskega centra za igro nasprotnika in napovedal All Star vikend na katerem bo na tekmi zvezd zaigral četrtič, po njem pa ima zanimive načrte.

Luka Dončić po tekmi, na kateri ob njem na parketu ni bilo njegovega novega soigralca Kyrieja Irvinga, ni bil pretirano razočaran, saj meni, da center Denverja predstavlja veliko oviro. "Veliko dobrih moštev je. Z nekom, kot je Jokić, pa so oni favoriti. Tako težko je igrati proti njemu. Ko imaš nekoga, kot je Jokić, v svojem moštvu, boš vedno favorit," je Nikolo Jokića pohvalil Dončić. A Srb ni bil edini, ki je Dallasu povzročal težave, Jeff Green je s klopi dosegel svoj rekord sezone: "Imel je 24 točk s klopi in praktično ni zgrešil meta. Jokić vedno vključi svoje soigralce in to je del njihovega uspeha." Igra srbskega centra, ki je glavni favorit za tretji zaporedni naziv MVP rednega dela, je navdušila tudi njegovega novega soigralca Thomasa Bryanta:"Ko igra, vse deluje izjemno lahko, ampak nikakor ni preprosto."

icon-expand FOTO: Sofascore.com icon-chevron-left icon-chevron-right

Z odhodom Spencerja Dinwiddieja in predvsem odličnega branilca Doriana Finneya-Smitha je obramba Mavericksov občutno šibkejša, česar se dobro zaveda tudi prvi zvezdnik Teksašanov. "Veliko ljudi pozablja, da je naš najboljši branilec odsoten z igrišč že skoraj 30 tekem. Če smo vsi zdravi, smo nevarno moštvo," se povratka nemškega krilnega centra Maxija Kleberja veseli Dončić. Pri Denverju je kar šest igralcev doseglo dvomestno število točk, med njimi je bil tudi slovenski krilni center Vlatko Čančar, ki se je ustavil pri 12 točkah, treh skokih in dveh podajah. Zaradi poškodb Aarona Gordona in Jamala Murrayja je Čančar tekmo začel v prvi peterki. "Mislim, da to, da vsakič znova najdemo recept za zmago, čeprav vsak večer nastopamo z drugačno ekipo, veliko pove o naši kemiji, o globini naše ekipe," je po novi zmagi dejal trener Denverja Michael Malone. Na koncu je bila ključna druga četrtina, ki so jo Mavsi, po zaostanku zgolj točke v prvi četrtini (26:25), izgubili 35:19. "Bili smo v dobrem položaju, vendar smo se pomerili proti najboljši ekipi na zahodu. Moramo biti boljši," je po tekmi dejal trener Dallasa Jason Kidd. Po zmagi Denverja sta se moštvi izenačili v zmagah na letošnjih medsebojnih tekmah, obe sta namreč zmagali dvakrat.