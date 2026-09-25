Dončićev 'šef' pod pritiskom: Luka je košarkarski genij, moramo ga izkoristiti

Rob Pelinka in J.J. Redick v novo sezono vstopata pod velikim pritiskom, saj je klub že drugič v malo več kot letu dni dobil nove lastnike. Pelinka je bil v preteklosti pod zaščito Jeanie Buss, ki je vodila košarkarski del franšize tudi po tem, ko je večino delnic prodala zdaj nekdanjemu lastniku Lakersov Marku Walterju. A nova lastnika Josh Kushner in Bob Iger v primeru neuspeha verjetno ne bosta tako prizanesljiva, kot je bila ona. Jezerniki so večino prestopov opravili pred njunim nenadnim prihodom, kar pomeni, da novi lastniki niso odobrili sestave moštva. Posledično Pelinka ne bo mogel prelagati odgovornosti na druge, če Luka Dončić in druščina v tej sezoni ne bodo blesteli.

LeBron je odšel, prišla pa je 'velika' okrepitev

Tudi J.J. Redick po odhodu LeBrona Jamesa in prihodu številnih novih igralcev več ne more računati na to, da bo Jamesov zvezdniški status zasenčil pomanjkljivosti v igri Lakersov. Veliko upov polagata na največjo poletno okrepitev, centra Walkerja Kesslerja. "Mislim, da je Walker popolna okrepitev poleg Luke in Austina Reavesa. Odličen je v obrambi pod košem in on bo sidro naše obrambe. V preteklosti smo s tem imeli veliko težav. Celotno kariero je bil odličen v skoku, tako v napadu kot obrambi," je novega košarkarja v moštvu pohvalil trener Redick.

Walker Kessler v Ljubljani FOTO: POP TV

"Odličen je tudi v igri v raketi in pod košem odlično lovi podaje. Vemo, da Austin in Luka zelo rada podajata visoke žoge soigralcem pod koš. V minuli sezoni smo bili moštvo z največ zabijanji neposredno po podajah. On je popoln ob njiju v naslednji fazi razvoja Lakersov. Mislim, da bo to popolnoma spremenilo našo igro. Videli ste, kaj se je dogajalo minulo sezono v končnici. Jasno vam je, kako je San Antonio uporabljal Victorja Wembanyamo pod košem," je še dodal Redick. "Želeli smo sestaviti ekipo, ki se po starosti ujema z Luko in AR-jem, saj želimo, da ta ekipa raste skupaj. 25-letni centri, ki igrajo dobro v obrambi in napadu in so popolno prilagojeni našima najbolj plačanima igralcema, Luki in Austinu, preprosto ne obstajajo. Ko se torej ponudi priložnost in imaš v svojem klubu superzvezdnika, kot je Luka, jo moraš izkoristiti. Zaradi Walkerja Kesslerja bosta Luka in Austin boljša in obratno," je o novi okrepitvi dodal Pelinka.

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Dodajmo, da je Kessler v minuli sezoni v dresu Utah Jazz zaigral na zgolj petih tekmah. Ko je bil Kessler bolj zdrav, je imel Utah v sezonah 2023/24 in 2024/25 najslabšo obrambo v ligi. Seveda obrambna igra moštva nikoli ni odvisna zgolj od enega košarkarja, kljub temu pa je to dejstvo precej zgovorno.

Dončić pričakuje veliko, sodeloval pri sestavi moštva

Luka Dončić v novo sezono vstopa v (na videz) najboljši fizični pripravljenosti v zadnjih letih. Njegova nadrejena verjameta, da bo Slovenec vodil moštvo do velikih uspehov. Dončić je le dvakrat v osmih letih svoje NBA kariere v rednem delu sezone odigral 70 tekem ali več. V minuli sezoni jih je odigral 64, sezono prej 50.

Luka Dončić ob prihodu v Lakerse februarja leta 2025 (levo) in letos poleti FOTO: AP

Pelinka je prepričan, da je Slovenec zadovoljen z moštvom, potrdil pa je tudi, da je prvi zvezdnik sodeloval pri sestavi moštva. "Ko ti uspe ustvariti nekaj močnega v sodelovanju z zvezdnikom, kot je Luka, in okoli njega prilagoditi ekipo, potem dobiš njegovo popolno zavezanost. A dobiti mnenje košarkarskega genija, kot je on, ki igro vidi na tako visoki ravni ... Luka je najboljši napadalec na svetu. To, da imamo kot franšiza priložnost, da imamo takega igralca pri 26 letih vsak večer v naši dvorani, je nekaj posebnega, in to od nas zahteva, da naredimo nekaj posebnega, ko gradimo ekipo okoli njega," je o svojem pristopu pri sestavljanju moštva dejal Pelinka, nekdanji agent legendarnega košarkarja Lakersov Kobeja Bryanta.

Slovenske 'priprave' so bile ključne

Dončić je v avgustu na lastne stroške gostil svoje soigralce v Sloveniji. Med temi neuradnimi pripravami trener Redick ni bil prisoten, saj so bile predvidene predvsem kot način povezovanja igralcev pred novo sezono. Kljub temu je Redick potrdil, da je letošnje poletje obiskal Slovenijo. "Pravzaprav sem bil teden dni prej v Evropi, ga obiskal in preživel z njim 48 ur. Odigrala sva 72 lukenj golfa. Lahko sem videl, kako navdušen je bil in koliko truda je vložil v to potovanje. In fantje so vsi resnično uživali," je o obisku Jezernikov dejal Redick.