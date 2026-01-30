Naslovnica
Košarka

Dončićev soigralec le še korak od igranja za Slovenijo

Los Angeles, 30. 01. 2026 18.30 pred eno minuto 2 min branja 4

Avtor:
Ž.Ž.
Jaxson Hayes

Jaxson Hayes, soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Lakersih, naj bi bil tik pred tem, da se pridruži slovenski košarkarski reprezentanci. Kot poroča portal BasketNews, je center jezernikov v zaključni fazi izpolnjevanja dokumentacije za pridobitev slovenskega državljanstva. Američan bi tako za Slovenijo lahko nastopil že v poletnem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

Jaxson Hayes
Jaxson Hayes
FOTO: Profimedia

Jaxson Hayes je že oktobra potrdil, da je v postopku pridobivanja slovenskega državljanstva, ki bi mu omogočalo, da bi lahko ob boku Luke Dončića zaigral tudi v reprezentančnem dresu.

Kot so viri zaupali portalu BasketNews, je 25-letni Američan že v zaključni fazi izpolnjevanja dokumentacije in tik pred tem, da prejme slovensko državljanstvo.

Če bo postopek naturalizacije Hayesa pravočasno zaključen, bo center Lakersov za Slovenijo lahko zaigral že v poletnem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

Hayes v letošnji sezoni, zanj sedmi v NBA, z Lakersi v povprečju dosega 6,4 točke in 3,9 skoka na tekmo. Na tekmo igra slabih 18 minut, v prvi peterki pa je začel na štirih od 38 letošnjih tekem.

Center Lakersov Jaxson Hayes in Luka Dončić
Center Lakersov Jaxson Hayes in Luka Dončić
FOTO: Profimedia

Hayesu je igranje za Slovenijo sicer predlagal njegov in Dončićev agent Bill Duffy, ki je pomagal tudi pri naturalizaciji nekdanjega slovenskega reprezentanca Anthonyja Randolpha.

"Imava istega agenta. Moja in Lukova starša trenutno delata na tem," je oktobra besede centra Lakersov povzel novinar ESPN-a Dave McMenamin.

Za slovensko reprezentanco je zaigralo že več naturaliziranih igralcev: dres Slovenije so po naturalizaciji med drugim oblekli Alen Omić, Anthony Randolph, Mike Tobey in Josh Nebo.

Jaxson Hayes in Luka Dončić
Jaxson Hayes in Luka Dončić
FOTO: Profimedia

Slovenija kvalifikacije začela s porazom proti Estoniji in zmago proti Švedski

Slovenski košarkarji so sicer kvalifikacije za svetovno prvenstvo že začeli. V odsotnosti Dončića so doma izgubili proti Estoniji in v gosteh premagali Švedsko. Z obema reprezentancama se bodo vnovič pomerili poleti, še prej pa bodo 27. februarja in 1. marca igrali dve tekmi s tretjo članico skupine H, Češko.

Prve tri ekipe iz skupine se bodo uvrstile v naslednjo kvalifikacijsko fazo in se pridružile skupini, v kateri so Francija, Finska, Madžarska in Belgija.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
paru
30. 01. 2026 19.28
Neumnost!!! Že ve kje je Slovenija? Na Luni? Že obvlada slovenski jezik? Torej, delamo se norca iz južnih bivših bratov, ki ne govorijo ali nočejo govoriti slovensko, ampak nimajo našega potnega lista. Ti isti kriteriji pa za t.i. naturalizirane športnike ne veljajo. In še celo državljanstvo bo dobil! SAJ NI RES...PA JE! Kaj na to poreče Jelinčič? Res smo Slovenci eni hlapci...
Odgovori
-1
0 1
Amor Fati
30. 01. 2026 19.17
Ko ---- Omiča 🤣
Odgovori
-1
0 1
Morgoth
30. 01. 2026 19.07
Fujkebemti
Odgovori
+0
1 1
Slovenska pomlad
30. 01. 2026 19.00
Dobrodošel!
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
