Dončićev soigralec le še korak od igranja za Slovenijo

Jaxson Hayes FOTO: Profimedia

Jaxson Hayes je že oktobra potrdil, da je v postopku pridobivanja slovenskega državljanstva, ki bi mu omogočalo, da bi lahko ob boku Luke Dončića zaigral tudi v reprezentančnem dresu. Kot so viri zaupali portalu BasketNews, je 25-letni Američan že v zaključni fazi izpolnjevanja dokumentacije in tik pred tem, da prejme slovensko državljanstvo. Če bo postopek naturalizacije Hayesa pravočasno zaključen, bo center Lakersov za Slovenijo lahko zaigral že v poletnem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

Hayes v letošnji sezoni, zanj sedmi v NBA, z Lakersi v povprečju dosega 6,4 točke in 3,9 skoka na tekmo. Na tekmo igra slabih 18 minut, v prvi peterki pa je začel na štirih od 38 letošnjih tekem.

Center Lakersov Jaxson Hayes in Luka Dončić FOTO: Profimedia

Hayesu je igranje za Slovenijo sicer predlagal njegov in Dončićev agent Bill Duffy, ki je pomagal tudi pri naturalizaciji nekdanjega slovenskega reprezentanca Anthonyja Randolpha. "Imava istega agenta. Moja in Lukova starša trenutno delata na tem," je oktobra besede centra Lakersov povzel novinar ESPN-a Dave McMenamin.

25-letnik bi si sicer želel zastopati svojo državo, vendar se mu to zdi nedosegljivo. "ZDA ne izvaja preizkusov za sprejem v reprezentanto. In mislim, da na pripravljalni tabor povabijo tudi fante, ki tam ne bi smeli biti. Želim si samo igrati na največjih tekmovanjih. Naredil bom vse, kar je potrebno, da igram na tej ravni," je takrat še dejal Hayes.

Za slovensko reprezentanco je zaigralo že več naturaliziranih igralcev: dres Slovenije so po naturalizaciji med drugim oblekli Alen Omić, Anthony Randolph, Mike Tobey in Josh Nebo.

Jaxson Hayes in Luka Dončić FOTO: Profimedia

Slovenija kvalifikacije začela s porazom proti Estoniji in zmago proti Švedski

Slovenski košarkarji so sicer kvalifikacije za svetovno prvenstvo že začeli. V odsotnosti Dončića so doma izgubili proti Estoniji in v gosteh premagali Švedsko. Z obema reprezentancama se bodo vnovič pomerili poleti, še prej pa bodo 27. februarja in 1. marca igrali dve tekmi s tretjo članico skupine H, Češko. Prve tri ekipe iz skupine se bodo uvrstile v naslednjo kvalifikacijsko fazo in se pridružile skupini, v kateri so Francija, Finska, Madžarska in Belgija.