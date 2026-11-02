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Dončićev soigralec navijača prosil, da mu vrne trak za lase

Los Angeles, 02. 11. 2026 15.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Austin Reaves

Los Angeles Lakersi so se na domači tekmi proti Torontu vrnili na zmagovita pota. Kanadsko moštvo so odpravili s 131:125, rezultat, ki jezernikom ne gre na čast. Dobro minuto in pol pred koncem tekme so namreč vodili za 15 točk, ko je glavni trener JJ Redick z igrišča poslal skoraj vse najboljše košarkarje. Gostje so zaostanek zmanjšali, kar je pomenilo, da so se morali "prvo-razredniki" vrniti, Austinu Reavesu pa se je pripetila smešna nezgoda.

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Austin Reaves je, ko se je dobro minuto in pol pred koncem srečanja odpravil s parketa, navdušenemu navijaču polepšal večer in mu podaril trak za lase, ki ga je uporabljal tekom dvoboja. Američan seveda ni mogel predvideti, da bodo njegovi soigralci v pol minute uspeli zapraviti več kot polovico visoke prednosti. Jamison Battle je z osmimi točkami, prej samoumevno zmago Lakersov, znova postavil pod vprašaj.

To je glavnega trenerja JJ-a Redicka prisililo, da je na teren znova poslal svojo najmočnejšo peterko, med katero je bil tudi glavni zvezdnik moštva z mesta angelov Luka Dončić. Slovenec seveda ni pričakoval povratka na parket, a z njim ni imel težav, kar pa ni veljalo za Reavesa. Ta je moral navijača prositi, da mu vrne trak, ki mu ga je pred slabo minuto podaril. Na srečo domače publike so jezerniki uspeli zadržati vodstvo in vpisati peto zmago aktualne sezone lige NBA.

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